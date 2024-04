Kraven – Il cacciatore: l’uscita nelle sale è stata nuovamente posticipata

Kraven – Il Cacciatore non arriverà nelle sale quest’estate. La Sony Pictures ha spostato il film R-rated SSU alla prima data invernale del 13 dicembre 2024 (dal 30 agosto 2024). Il film prende il posto precedentemente occupato da The Karate Kid della Sony, che è stato spostato al 30 maggio 2025.

Kraven – Il Cacciatore è stato rimandato già diverse volte, dopo che inizialmente doveva uscire nell’ottobre del 2023. Recentemente, il film è stato ritardato a causa degli scioperi di Hollywood, in quanto lo studio non voleva che il film uscisse senza che gli attori potessero fare promozione.

La pessima performance al botteghino di Madame Web deve aver fatto preoccupare lo studio, e se Kraven – Il Cacciatore dovesse fallire, potrebbe essere l’ultimo chiodo nella bara della SSU.

Sebbene entrambi i film di Venom e Morbius dovessero far parte dello stesso universo e includere alcuni legami con il MCU (l’apparizione di Michael Keaton come Avvoltoio in una scena post-credits, ad esempio), Madame Web, Kraven – Il Cacciatore e Venom: The Last Dance sono stati definiti internamente e commercializzati come progetti “autonomi”.

“Potrebbe esserci qualche esitazione a sottolineare l’interconnessione di questi film“, ha dichiarato in una recente intervista Jeff Gomez, produttore esecutivo transmediale presso Starlight Runner che ha lavorato con la Sony su Spider-Man: Homecoming. “Ne hanno già parlato in passato e non ha funzionato“.

Questo non significa che i film non saranno interconnessi in alcun modo, ma potrebbe semplicemente indicare che la Sony preferisce minimizzare i legami con gli universi cinematografici precedentemente stabiliti.

Kraven – Il Cacciatore: tutto quello che sappiamo sul film!

Dopo il successo di Venom: Let There Be Carnage e Spider-Man: No Way Home, Sony continua ad espandere il suo universo Marvel e Kraven – Il Cacciatore si unisce a una lista che include anche Madame Web con Dakota Johnson e il progetto Spider-Woman di Olivia Wilde. Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk hanno scritto la sceneggiatura di Kraven – Il Cacciatore e il fatto che il film attiri talenti di alto livello è sicuramente un buon segno. Kraven – Il Cacciatore uscirà al cinema il 13 dicembre 2024 distribuito da Sony Pictures Italia e Warner Bros.

Kraven – Il Cacciatore sarà interpretato da Aaron Taylor-Johnson (Avengers: Age of Ultron) mentre assume il mantello del cattivo di Spider-Man, che è un immigrato russo di nome Sergei Kravinoff. Nel film, che viene annunciato come il prossimo capitolo dello Spider-Man Universe (SSU) di Sony, va in missione per dimostrare di essere il più grande cacciatore del mondo. Ad affiancare Taylor-Johnson nel film Marvel di Sony con classificazione R c’è Fred Hechinger (Fear Street Trilogy, The White Lotus) nei panni di Chameleon, il fratellastro di Kraven; la candidata all’Oscar Ariana DeBose (West Side Story) nel ruolo di Calypso, la compagna dell’occasione e amante di Kraven; Russell Crowe e Levi Miller in ruoli sconosciuti. Anche Christopher Abbott e Alessandro Nivola sono stati scelti come cattivi principali. Kraven – Il Cacciatore è diretto dal candidato all’Oscar J. C. Chandor (A Most Violent Year) da una sceneggiatura co-scritta da Richard Wenk (The Equalizer), Matt Holloway e Art Marcum. Avi Arad e Matt Tolmach stanno producendo il progetto.

Kraven – Il Cacciatore racconta la violenta storia della nascita e del destino di uno dei villain più iconici della Marvel. Ambientato prima della sua famigerata vendetta contro Spider-Man, Aaron Taylor-Johnson interpreta il protagonista di questo film vietato ai minori di 14 anni.