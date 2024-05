La Mummia: un prequel potrebbe essere in sviluppo alla Universal

Nonostante le recensioni contrastanti all’epoca, La mummia di Stephen Sommers si è rivelato un discreto (anche se non spettacolare) successo quando è uscito nel 1999, e nel corso degli anni è rimasto uno dei film preferiti dai fan.

Due sequel diretti e uno spin-off del Re Scorpione con Dwayne “The Rock” Johnson non hanno avuto lo stesso successo, e il più recente reboot della Universal Pictures con Tom Cruise è stato un tale fallimento da chiudere i piani dello studio per un franchise del Dark Universe dopo un solo film.

Nonostante ciò, persistono le voci che un altro film sulla Mummia sia in fase di sviluppo. Precedenti rapporti hanno affermato che potrebbe essere in lavorazione un nuovo reboot o un sequel diretto dell’originale del ’99, ma l’insider Daniel Richtman ritiene che il progetto sarà in realtà un prequel.

Per il momento non abbiamo molto altro su cui basarci, ma si dice che Wes Tooke (Midway, The Rescue) sia legato alla sceneggiatura.

Una storia ambientata prima degli eventi del primo film si concentrerebbe, presumibilmente, sulla prima vita del mostro titolare, Imhotep, o forse sul personaggio di Brendan Fraser, Rick O’Connell, e su quello di Rachel Weisz, Evie.

Un prequel significherebbe anche che un altro attore verrebbe scritturato per il ruolo di un Rick più giovane, il che potrebbe non essere la mossa più saggia vista la rinascita della popolarità di Fraser negli ultimi due anni.

Quando gli è stato chiesto se fosse interessato a riprendere il suo ruolo più famoso in un’intervista del 2023, l’attore di The Whale è sembrato più che disposto a tornare a combattere le forze dell’oscurità.

“Non sono contrario, non conosco un attore che non voglia un lavoro. Non credo di essere stato così famoso e non stipendiato allo stesso tempo nella mia vita professionale, quindi iscrivetemi!”.

La mummia tornerà al cinema questa estate

Staremo a vedere se ne uscirà qualcosa, ma i fan dell’originale avranno la possibilità di rivederlo sul grande schermo (negli USA almeno) quando La mummia tornerà nelle sale per il suo 25° anniversario il 5 luglio.

Empire ha pubblicato un nuovo poster e un nuovo trailer per l’occasione, che potete vedere qui sotto. “La mummia è un’epopea emozionante, piena di suspense e terrificante che racconta di una spedizione di esploratori in cerca di tesori nel deserto del Sahara nel 1925. Incappando in un’antica tomba, i cacciatori scatenano involontariamente un’eredità di terrore vecchia di 3.000 anni, che si incarna nella vendicativa reincarnazione di un sacerdote egiziano che era stato condannato a un’eternità come uno dei morti viventi”.