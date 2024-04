Matilda De Angelis si unisce al cast di Dracula – A Love Tale

Dopo aver saputo che gli attori Caleb Landry Jones e Christoph Waltz reciteranno nel film Dracula – A Love Tale di Luc Besson, rispettivamente nel ruolo di Dracula e di un prete, arriva ora la notizia – tramite Deadline – che anche l’italiana Matilda De Angelis farà parte dell’ambizioso progetto, andando ad interpretare Maria, amica di Mina, che sarà invece interpretata dall’attrice Zoë Bleu. Si tratta dei ruoli interpretati rispettivamente da Sadie Frost e Winona Ryder nella versione di Francis Ford Coppola del 1992.

Si tratta dell’ennessimo progetto internazionale per Matilda De Angelis, dopo aver partecipato alla miniserie della HBO The Undoing e alla serie action-sci-fi di Amazon Citadel: Diana. L’attrice e modella americana emergente Zoë Bleu vanta invece crediti come The Institute, Signs Of Love e Gonzo Girl, ma Dracula – A Love Tale rappresenta il suo più grande progetto fino ad oggi. Besson, regista di Leon e del recente Dogman, è ora impegnato nella pre-produzione del film, che verrà girato il mese prossimo in Francia. Sono in corso altri casting.

Dracula – A Love Tale, quello che sappiamo sul film

Basato sull’iconico romanzo di Bram Stoker, il progetto vedrà il visionario cineasta Besson dare la sua personale interpretazione del classico vampiro condannato alla vita eterna. La versione di Besson sembra si configurerà fortemente come origin story che esplora la storia d’amore gotica tra il principe Vladimir e sua moglie, la cui perdita lo spinge ad abbandonare Dio e a diventare un vampiro. Il progetto ha un budget elevato per un film europeo, ma non si avvicina ai livelli di Valerian e la Città dei Mille Pianeti. Luc Besson Productions produce e EuropaCorp co-produce. La fonte di finanziamento non è ancora stata rivelata, ma il venditore Kinology, con sede a Parigi, si sta occupando delle vendite.