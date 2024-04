Thunderbolts*: Le foto del set rivelano un primo sguardo al nuovo costume di Ghost e un assaggio di Yelena Belova

Le riprese di Thunderbolts* dei Marvel Studios sono in corso e oggi sono state diffuse in rete alcune foto del set, per la verità non molto belle. Immaginiamo che siano state condivise liberamente perché versioni ancora migliori sono state vendute ai soliti siti web dedicati alle celebrità, ma la galleria Instagram qui sotto contiene comunque alcuni significativi spunti di riflessione.

Per cominciare, possiamo vedere il nuovo costume da Ghost di Hannah John-Kamen e di certo non è più bianco! Il design è simile, ma ora sembra essere nero (o grigio scuro). Sfortunatamente, il suo casco non è stato avvistato. Yelena Belova. La Louis-Dreyfus riprende il suo ruolo di Valentina Allegra de Fontaine, il boss della CIA con motivazioni discutibili e un apparente desiderio di prendere il controllo di The Sentry, se quello che abbiamo sentito è esatto. Si pensa che Viswanathan sia il suo assistente.

“Mi sono sentita sollevata“, ha detto John-Kamen nel 2022 quando le è stato chiesto come si è sentita a essere finalmente invitata a tornare nel MCU. “Mi sono detta: ‘Fantastico, posso tornare e capire di più su Ava e Ghost e su come lavorerà in una squadra‘”.

Per quanto riguarda l’attore di Red Guardian David Harbour (che non è ancora stato avvistato sul set di Thunderbolts*), ha aggiunto: “C’è un sacco di lavoro davvero eccitante su questo film. Penso anche che sia un film unico del MCU, nel senso che abbiamo un gruppo di disadattati, emarginati, perdenti e persone che non sono all’altezza del termine supereroe“.

“Inoltre, tutti noi siamo interpreti molto interessanti – credo che il pubblico provi sentimenti complicati nei confronti di molti di noi – e credo che questo sia un aspetto fantastico“.

Durante il panel dei Marvel Studios al D23 2022, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha svelato il cast del prossimo film Thunderbolts, che sarà una squadra composta principalmente da supercriminali e antieroi. Comprende la Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah Jon-Kamen), US Agent (Wyatt Russell), Taskmaster (Olga Kurylenko), Yelena Belova/Black Widow (Florence Pugh) e Il Soldato d’Inverno (Sebastian Stan). Secondo quanto appreso la contessa Valentina Allegra de Fontaine metterà insieme la squadra e potrebbe anche essere parzialmente responsabile della creazione di Sentry.

Thunderbolts è attualmente previsto nelle sale il 2 maggio 2025. Harrison Ford – ammesso che sia presente – sostituirà il defunto William Hurt nei panni di Thaddeus “Thunderbolt” Ross. Il film sarà diretto da Jake Schreier, la cui storia come regista non è estremamente ampia, avendo lavorato solo a Robot & Frank del 2012, Paper Towns del 2015 e alla versione filmata del 2021 di Chance the Rapper’s Magnificent Coloring World Tour.