Nosferatu: le prime recensioni parlano di un degno remake con un cambiamento controverso del Conte Orlok

Le prime recensioni di Nosferatu sono state pubblicate negli Stati Uniti e, finora, sono tutte estremamente positive. La maggior parte di esse sembra concordare sul fatto che questa nuova versione della classica storia del Conte Orlok sia una contendente per il miglior film horror dell’anno.

Tuttavia, mentre l’approccio gotico e inquietante del regista Robert Egger al materiale viene elogiato, c’è stata una certa insoddisfazione per il modo in cui ha riportato l’iconico Conte Orlok sul grande schermo. Il vampiro è rimasto in gran parte nascosto nei materiali pubblicitari e, evitando spoiler, potrebbe esserci una buona ragione per questo, poiché sembra che abbia subito alcuni grandi cambiamenti.

Nonostante questo, il consenso è positivo e non c’è nulla in ciò che è stato scritto fino a questo momento che dissuada coloro che sono entusiasti del film dall’andare al cinema dal 1° gennaio a vederlo (negli USA arriverà il 25 dicembre). D’altronde, è certamente difficile non essere incuriositi dopo aver letto questi primi verdetti.

Le prime recensioni di Nosferatu

“Ogni epoca ha il suo film definitivo sulla leggenda del vampiro di Stoker”, afferma The Hollywood Reporter. “Eggers ci ha dato una magnifica versione per oggi con radici che risalgono a un secolo fa.” Deadline aggiunge, “Nosferatu potrebbe non fare clic all’istante, ma, a parte la brillantezza tecnica che rende superbamente la fine del XIX secolo, c’è una longevità innata nel suo pensiero che sicuramente farà tornare la gente.”

Variety è rimasto meno colpito, dedicando una grande fetta del suo pezzo al nuovo look del vampiro principale (non pubblicheremo spoiler qui, ma quelli possono essere trovati nella recensione completa). “La testa calva di Orlok, le orecchie di Spock, i denti affilati da ratto e gli artigli ossei sono immediatamente riconoscibili praticamente da tutti, che abbiano visto o meno il film muto. Abbastanza inaspettatamente, il cattivo nella versione di Eggers ha poca somiglianza con il prototipo dello spettro di Shreck.”

Per quanto riguarda The Wrap, la sua recensione dichiara: “È un sogno febbrile cupo e meraviglioso, e mentre l’originale è la versione che rimarrà per sempre nel nostro subconscio, il film di Eggers incombe subito dietro, rafforzandone l’eredità e aggiungendo alcuni dettagli orribili.”

Passando a Empire, si dice: “Nonostante i suoi ritmi narrativi familiari, la rivisitazione di Eggers soffoca come una bara, fino alla sua agghiacciante inquadratura finale. Lily-Rose Depp è totalmente impegnata e il demonio di Bill Skarsgård si abbuffa di una furia terribile.”

Total Film, d’altra parte, spiega, “Nosferatu offre una rivisitazione relativamente diretta di questo classico racconto gotico. Sembra e suona sbalorditivo ed è pieno di orrore vampirico. Non spinge molti limiti, ma se volevi che la classica narrazione di Dracula sembrasse esattamente come se fosse diretta da Robert Eggers, lo adorerai.”

IGN è rimasto molto colpito, sostenendo che, “Nosferatu di Robert Eggers potrebbe essere un classico horror moderno, dato il modo spaventoso e sensuale in cui si avvicina a materiale antico, ma lo fa sembrare completamente nuovo.” Per quanto riguarda Collider, il loro critico non perde tempo a dire: “Nosferatu è un’eccellente uscita horror di un regista all’apice dei suoi poteri e uno dei migliori film dell’anno”.

Una nuova rivisitazione della versione del 1922 di F. W. Murnau e della versione del 1979 di Werner Herzog, Nosferatu è un racconto gotico di ossessione tra una giovane donna tormentata e il terrificante vampiro infatuato di lei, che provoca un orrore indicibile sulla sua scia.

Eggers non è nuovo a cast forti, visto che il suo ultimo film ha visto la partecipazione di Alexander Skarsgård e Nicole Kidman, oltre che di Ethan Hawke e Anya Taylor-Joy. Prima ancora, ha lavorato con Willem Dafoe e Robert Pattinson in The Lighthouse, ma il suo prossimo film, Nosferatu, ha riunito probabilmente la sua più grande collezione di star. Emma Corrin, reduce dal ruolo di Cassandra Nova in Deadpool & Wolverine, interpreterà Anna Harding nel prossimo film horror sui vampiri, mentre Aaron Taylor-Johnson interpreterà Friedrich Harding. Bill Skarsgård, famoso per aver interpretato mostri in altri progetti come It ed Eternals e per aver recentemente recitato al fianco di Keanu Reeves in John Wick: Chapter 4, interpreterà il Conte Orlok in Nosferatu. Nel film reciteranno anche Nicholas Hoult, Willem Dafoe, Ralph Ineson e Lily-Rose Depp.