Ryan Reynolds commenta le voci su Taylor Swift nel MCU

Deadpool & Wolverine della Marvel è stato oggetto di molte voci durante il periodo che ha preceduto la sua uscita. Ma niente è paragonabile a quelle che circondano Taylor Swift. Ci sono state molte speculazioni sul fatto che la popstar del The Eras Tour avrebbe fatto il suo debutto nel MCU nel prossimo film vietato ai minori e, finalmente, Ryan Reynolds ha deciso se sono vere o meno.

In un’intervista con Fandango, Ryan Reynolds ha affrontato le numerose speculazioni sulla Swift nel prossimo film di supereroi. L’attore non ha dato una risposta certa e ha affermato che “tutto può accadere” e che “le sorprese sono l’essenza di Deadpool“.

“Sapete, film come questo… ci sono così tante speculazioni su tante persone che potrebbero finire nel film“, ha spiegato Ryan Reynolds. “Ne ho visto uno che era convinto che Elvis fosse nel film. Tutto può accadere e questo è ciò che amo di questo universo. Le sorprese sono l’essenza di Deadpool“.

Swift non è l’unico nome che è stato ipotizzato per apparire in Deadpool & Wolverine. Anche ad alcuni ex allievi degli X-Men, come Famke Janssen e Brian Cox, è stato chiesto di un possibile ritorno ai loro ruoli. Mentre Cox ha dichiarato di non avere intenzione di riprendere il suo ruolo di William Stryker, Janssen ha dato una risposta vaga sul suo futuro come Jean Grey.

Cosa si dice a proposito dell’ingresso di Taylor Swift nel MCU?

La Swift ha già collaborato con la Disney in passato. Ha avuto un cameo nel film Hannah Montana del 2009, senza contare che il suo film concerto Eras Tour è disponibile in esclusiva su Disney+. Le voci sulla possibilità che Swift interpreti l’eroe Dazzler sono iniziate nel 2023, dato che la popstar è amica di Reynolds e di sua moglie, Blake Lively. Le speculazioni hanno presto trovato una certa legittimità dopo che la Swift è stata avvistata in una partita della NFL con Hugh Jackman e Reynolds.

Nei fumetti Marvel, Dazzler (alias Alison Blaire) è una mutante con il potere di convertire le onde sonore e luminose in forme di energia luminosa. È stata introdotta nel fumetto X-Men #130 del 1980, non solo come supereroe ma anche come pop star globale. Il motivo per cui il nome della Swift è stato accostato a questa supereroina della Marvel è dovuto ai legami che entrambe le donne hanno in termini di carriera e aspetto.