So cosa hai fatto l’estate scorsa: Sarah Michelle Gellar condivide una foto dal set del sequel

Le star originali di So cosa hai fatto l’estate scorsa (I Know What You Did Last Summer), Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. sembrano ormai pronti a riprendere i rispettivi ruoli di Julie James e Ray Bronson per il prossimo sequel, e la co-star Sarah Michelle Gellar potrebbe unirsi a loro. L’attrice di Buffy l’ammazzavampiri ha recentemente ricordato a un intervistatore che il suo ritorno era altamente improbabile dal momento che il suo personaggio, la reginetta di bellezza Helen Shivers, è stata uccisa nel primo film.

Ma i fan stanno ora ipotizzando che potrebbe riprendere il suo ruolo grazie alla seguente foto che la Gellar ha condiviso su Instagram. Sebbene sia del tutto possibile che la Gellar abbia un ruolo nel film (e non necessariamente quello della defunta signorina Shivers), non è certo l’unica spiegazione della sua presenza sul set. La Gellar è sposata con Prinze Jr. ed è anche molto amica della regista Jennifer Kaytin Robinson, per cui potrebbe semplicemente aver visitato il set e aver condiviso la foto per stuzzicare i fan.

Powered by

Chi è già confermato per So cosa hai fatto l’estate scorsa?

Mentre aspettiamo di sapere cosa succederà tra la Hewitt e il team che si occupa di So cosa hai fatto l’estate scorsa, sappiamo che il suo collega Freddie Prinze Jr. è pronto a riprendere il suo ruolo dai due film originali come Ray Bronson. Oltre alla speranzosa aggiunta della protagonista, si sta manifestando anche il ritorno di Brandy Norwood, sopravvissuta agli eventi del precedente film e che sarebbe un vero errore non includere in questo seguito – sempre che sia d’accordo. Il resto del cast è composto da una formazione già annunciata che comprende Madelyn Cline, Jonah Hauer-King, Chase Sui Wonders, Sarah Pidgeon, Tyriq Withers, Lola Tung, Austin Nichols e Nicholas Alexander Chavez.