Christopher Nolan elogia Dune – Parte Due come “un adattamento miracoloso”

Quentin Tarantino potrà anche rifiutarsi di vedere Dune, ma Denis Villeneuve può comunque contrare su fan di tutto rispetto, ovvero il collega Christopher Nolan, che di recente ha rilasciato una recensione entusiastica del suo Dune – Parte Due. Il premio Oscar ha infatti elogiato il sequel, uscito in sala quest’anno, affermando che è “un miracoloso lavoro di adattamento”, che conclude la rappresentazione in due parti di Villeneuve del romanzo di fantascienza di Frank Herbert del 1965.

“Prendendo la seconda parte e realizzando un’incredibile conclusione della storia”, ha detto Nolan durante un recente panel dei DGA con Villeneuve. “Un’opera notevole”. Nolan ha aggiunto: “Se per me Dune era come Guerre Stellari, allora Dune – Parte Due è L’Impero colpisce ancora, che è il mio film preferito di Guerre Stellari. Penso che sia solo una grande espansione di tutto ciò che è stato introdotto nel primo”.

“Quello che mi ha colpito è il senso di immersione in quel mondo”, ha detto. “È un film che ha così tante immagini uniche, così tante cose che non si sono mai viste prima in questo film, volta per volta, e sono rimasto così colpito dai dettagli di tutto”. Christopher Nolan si unisce così nelle lodi al film, che già qualche mese fa si era guadagnato l’ammirazione di Steven Spielberg, che si era detto sbalordito proprio dal mondo a cui Villeneuve aveva saputo dare forma.

Il franchise ha ora generato una serie prequel Dune: Prophecy, che ha debuttato di recente e porta alle origini delle Bene Gesserit. Villeneuve ha poi dichiarato questo mese a Deadline che intende iniziare le riprese del terzo capitolo del franchise cinematografico, Dune – Parte Tre, basato sul romanzo di Herbert del ’69 Messia di Dune, alla fine del 2025 o nel 2026. Ci vorrà dunque ancora un po’ prima di tornare su Arrakis, ma le aspettative sono ovviamente molto alte dopo quanto realizzato con i primi due film.

