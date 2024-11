Barry Keoghan reciterà nel film sui Beatles, parola di Ringo Starr

Barry Keoghan potrebbe presto diventare uno dei Beatles, almeno secondo quanto dichiarato da Ringo Starr in persona. Il leggendario batterista ha infatti rivelato a “Entertainment Tonight” che la star di Saltburn lo interpreterà nell’ampio film di Sam Mendes sui Beatles. “Penso che sia fantastico”, ha detto Starr quando gli è stata chiesta la sua reazione al casting di Keoghan. “Credo che stia prendendo lezioni di batteria da qualche parte, e spero che non siano troppe”, ha aggiunto.

Il film, che la Sony Pictures sta producendo, consisterà in quattro lungometraggi separati, uno dal punto di vista di ciascun membro della band. Per la prima volta da quando il gruppo ha trasformato la musica popolare, Paul McCartney, Starr e le famiglie dei defunti John Lennon e George Harrison hanno concesso i diritti per la storia della loro vita e della musica per questi film. Questo ha reso il casting dei Four Fab una fonte di voci e speculazioni senza fine. Harris Dickinson, Joseph Quinn e Paul Mescal sono solo alcuni dei nomi importanti che sono stati collegati al progetto.

Una fonte vicina al film avverte che non ci sono ancora accordi con il cast, quindi tutto potrebbe andare a rotoli. Anche se Keoghan non verrà mai travolto dalla Beatlemania, questo è il momento più vicino ad avere un attore ufficialmente legato al progetto. Il suo nome, d’altronde, era già stato fatto mesi fa, per cui si può dire che quello che al tempo era solo un rumor ora sappiamo essere stato fondato. Se le trattative dovessero andare in porto, potremmo presto avere la conferma di cui interpreterà il ruolo di Starr e degli altri Beatles.