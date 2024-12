Spider-Man 4: Charlie Cox dovrebbe apparire nel film e non sarà il solo volto noto

I fan della Marvel Comics sperano da anni di vedere Spider-Man e Daredevil incrociarsi nell’MCU, e sembra che gli eroi newyorkesi siano pronti a scontrarsi nella prossima uscita solista dell’arrampicamuri.

Nell’ultima edizione della sua newsletter, Jeff Sneider ha condiviso alcune delle cose che ha sentito su Spider-Man 4, film ancora senza titolo, e sebbene non sembri altrettanto sicuro di alcune delle voci più diffuse, sembra piuttosto fiducioso che Charlie Cox apparirà nel film. Matt Murdock e Peter Parker si sono incontrati brevemente in Spider-Man: No Way Home, ma non è esattamente la stessa cosa che vedere i loro alter ego in costume condividere lo schermo, quindi speriamo che questo si riveli accurato.

Powered by

Si era già vociferato in precedenza del coinvolgimento di Cox, ma il resto di questi (possibili) personaggi potrebbe essere considerato spoiler. Jon Bernthal potrebbe unirsi alla sua co-star di Daredevil: Born Again come Frank Castle, alias Punisher, e Sneider ha anche sentito che nessun altro che Mefisto potrebbe apparire, anche se una fonte ha smentito questa affermazione in quanto l’attore Sacha Baron Cohen potrebbe essere troppo impegnato con un “film top secret che ha realizzato per la Universal“.

Aggiungere questo cattivo demoniaco al mix sembrerebbe una scelta strana, soprattutto quando si dice che anche i simbionti e persino Knull siano presi in considerazione. Sappiamo che l’ultima bozza della sceneggiatura ha subito parecchie modifiche, quindi c’è una buona probabilità che almeno alcune di queste idee siano state modificate o addirittura scartate. Infine, Sneider ritiene che Zendaya avrà un ruolo notevolmente ridotto come MJ a causa del suo fitto programma (ciò è sempre sembrato probabile).

Le voci su Spider-Man 4

Precedenti voci affermavano che Spider-Man 4 avrebbe introdotto due nuovi cattivi e che il simpatico Webhead di Tom Holland avrebbe dovuto vedersela anche con un vecchio nemico sotto forma di Vulture di Michael Keaton. Si dice che siano in corso i casting per un nuovo gruppo di compagni di classe per Peter.

Tom Rothman della Sony e il capo dei Marvel Studios Kevin Feige avrebbero avuto alcuni disaccordi per quanto riguarda la storia di Spider-Man 4, con quest’ultimo che spera di ridimensionare l’aspetto del Multiverso per un’avventura più piccola. Rothman, nel frattempo, si dice che voglia capitalizzare il successo di No Way Home riportando Tobey Maguire e Andrew Garfield come rispettive interpretazioni di Peter Parker.

Più di recente, abbiamo sentito che entrambi gli studi avevano concordato su una storia per lo più concreta con alcuni elementi del Multiversale, sebbene il film venga ancora descritto come un “evento di livello Avengers“. Si vocifera anche che Spider-Man 4 vedrà Parker unire le forze con Venom per combattere Knull, che verrà introdotto in Venom: The Last Dance. Tom Holland, ovviamente, tornerà nei panni di Spidey dell’MCU.

Gli sceneggiatori di No Way Home Chris McKenna ed Erik Sommers stanno scrivendo la sceneggiatura e Destin Daniel Cretton dirigerà. Il film dovrebbe uscire nelle sale il 24 luglio 2026.