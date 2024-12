The Batman – Parte II, le riprese la prossima estate!

Stiamo ancora aspettando un annuncio ufficiale sullo stato di The Batman – Parte II di Matt Reeves, ma un sito di produzione del Regno Unito ha ora confermato che le riprese del film dovrebbero iniziare la prossima estate.

Secondo UK Production News (tramite CBM), le riprese inizieranno nel Regno Unito a maggio 2025. James Gunn ha recentemente indicato che la sceneggiatura del film non è stata completata e WOR ritiene che ciò sia dovuto al fatto che Reeves l’ha “presentata a pezzetti”.

Powered by

“Inoltre, mi è stato detto che Reeves sta lavorando alla sceneggiatura dalla fine del 2022 e che i pezzi si stanno finalmente unendo. C’è accordo sul fatto che ciò che ci aspetta lascerà a bocca aperta i fan che hanno atteso pazientemente il sequel”.

Il sito conferma anche che Greig Fraser tornerà come direttore della fotografia. I dettagli della trama sono ancora segreti, ma tutti gli attori del primo film (che sono sopravvissuti) dovrebbero tornare, insieme ad alcuni personaggi di The Penguin. Abbiamo anche sentito voci secondo cui potrebbero essere introdotti sia il dottor Tommy Elliot/Hush che Dick Grayson/Robin.

Le possibili aggiunte al cast di The Batman – Parte 2

Se hai visto The Batman, probabilmente avrai notato che le basi sono state effettivamente gettate per l’introduzione di Hush. A un certo punto, l’Enigmista rivela alcuni oscuri segreti, rivelando che Thomas Wayne ha avuto un ruolo nella morte di un giornalista di nome Edward Elliot. Sebbene questa potrebbe essere solo una coincidenza, la parola “hush” lampeggia persino sullo schermo a un certo punto.

Si trattava probabilmente solo un piccolo Easter egg per i fan, ma ciò non significa che Reeves non abbia potuto decidere di usare Hush come principale antagonista di The Batman – Parte II.

Per quanto riguarda Robin, diverse fonti hanno ora riferito che Grayson debutterà nel sequel, quindi diremmo che probabilmente c’è qualcosa di vero. I dettagli sono pochi e rari, ma abbiamo sentito che questa ultima versione di The Boy Wonder sarà un adolescente (probabilmente di appena tredici anni). Gli eventi dello spin-off di The Penguin hanno impostato almeno una parte della storia.