Spider-Man: due iconici villain potrebbero scontrarsi con l’Uomo Ragno nella nuova trilogia

La scorsa settimana, un’indiscrezione di The Cosmic Circus ha suggerito che Peter Parker si scontrerà con due dei suoi cattivi più iconici nella nuova trilogia di Spider-Man che si dice sia in lavorazione presso i Marvel Studios e la Sony Pictures, e ora potremmo essere stato rivelato chi sono questi villain. Si dice infatti che il piano prevede che Spidey incontri nuovamente Green Goblin e Doctor Octopus nei nuovi film, ma questo non significa che saranno Norman Osborn e Otto Octavius.

Il sito lascia infatti intendere che altri due personaggi assumeranno tali vesti. “So che molte persone sono curiose di sapere come faranno esattamente Doc Ock e Green Goblin quando sarà il momento. Vorrei solo far sapere a tutti che il mondo intero ha guardato il combattimento finale durante No Way Home. E potrebbe o meno aver ispirato un paio di persone nel MCU“. Non si tratterebbe dunque di varianti di Terra-616 bensì di emulatori, che potrebbero però rivelarsi non meno pericolosi degli originali.

Ad oggi non ci sono notizie certe né su Spider-Man 4 né sui successivi capitoli di questa nuova annunciata trilogia. Ma Alex Perez di The Cosmic Circus ha condiviso anche altre informazioni su Spider-Man 4. Secondo l’insider, l’annuncio ufficiale è previsto per quest’anno e il film non dovrebbe includere elementi multiversali, a parte il simbionte Venom rimasto in questa realtà da Spider-Man: No Way Home. Secondo Perez, invece, a non comparire nel film sarà Gatta Nera, che si vociferava potrebbe essere interpretata da Sydney Sweeney.

Si riporta infine che gli eventi di Daredevil: Born Again avranno un impatto “pesante” sull’Uomo Ragno e che il film potrebbe muoversi proprio a partire da dove la serie si concluderà. Per il momento si tratta però di rumor, per cui sarà necessario attendere notizie certe. Di certo sarebbe interessante vedere Green Goblin e il Doctor Octopus fare il loro ritorno in scena, anche se interpretati da attori che non sono Willem Dafoe e Alfred Molina. Un’eredità pesante da assumere, ma che potrebbe generare ulteriore interesse nei confronti del film.

Cosa sappiamo su Spider-Man 4?

Sembra che il piano sia quello di riportare Spider-Man alle sue radici, con una storia a livello della strada che, secondo quanto riferito, vedrà Peter “seppellire completamente la vita che aveva come Peter Parker e sostituirla con il mantello di Spider-Man, poiché è perseguitato dalla sua colpa commessa in [Spider-Man: No Way Home].”

Oltre a Tom Holland, Zendaya dovrebbe riprendere il suo ruolo di MJ. Si vocifera che Sydney Sweeney possa interpretare Gatta Nera, mentre Scorpion e persino gli Spider-Slayers sono stati presi in considerazione come cattivi del prossimo film. Al momento, il ruolo di The Kingpin sembra essere certo, se si crede agli scoop dei social media.

Per quanto riguarda i dettagli della trama, di recente si è parlato della possibilità che Peter Parker indossi la tuta aliena introdotta per la prima volta alla fine di Spider-Man: No Way Home e che Venom appaia in qualche veste. Come sempre, restate sintonizzati per gli aggiornamenti su Spider-Man 4 non appena li avremo.