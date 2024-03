Alla fine dello scorso gennaio, i DC Studios hanno presentato il loro programma del nuovo DCU, intitolato “Chapter 1: Gods and Monsters“. Da allora James Gunn ha tenuto aggiornati i fan sulle sue piattaforme di social media, ma gli scioperi della WGA dello scorso anno hanno sicuramente rallentato lo slancio del DCU. I fan sono ansiosi di ricevere nuovi aggiornamenti e il San Diego Comic-Con di quest’anno si configura di certo come l’occasione giusta per condividere novità sui progetti in arrivo, sui casting, su progetti futuri ancora da sviluppare e magari qualche dettagli su Superman, le cui riprese sono finalmente iniziate.

Tutto ciò è possibile che si verifichi al SDCC, anche se Gunn ha ora fatto sapere che non prenderà parte all’evento, motivando la cosa semplicemente con un “starò girando“, lasciando dunque intendere che anche per il periodo del SDCC sono previste delle riprese a cui in quanto regista non può sottrarsi. Tuttavia, Gunn ha anche risposto a chi gli chiedeva quali sono le sue fonti di ispirazione per il film su Superman – oltre ai film diretti tra gli anni Settanta e Ottanta da Richard Donner – condividendo il seguente post sui suoi social network:

Gunn non ha offerto ulteriori spiegazioni per queste immagini ma, al di là dei fumetti da cui sono tratte, sembrano anticipare un Superman malinconico, molto riflessivo su quello che è il suo ruolo, ma anche un Superman attento agli altri e legato ai propri cari. Sembra dunque che Gunn stia traendo maggiormente ispirazione dalle prime versioni del personaggio, non considerando dunque quanto fatto negli ultimi anni (e negli ultimi film) con esso.

Cosa sappiamo sul nuovo Superman?

“Superman racconta la storia del viaggio di Superman per conciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville, Kansas“, si legge nella sinossi ufficiale del film. “È l’incarnazione della verità, della giustizia e dello stile americano, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che vede la gentilezza come antiquata.”

Superman avrà come protagonisti anche Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor, oltre a Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi in quello di Mister Terrific, Nathan Fillion in quello della Lanterna Verde Guy Gardner e Anthony Carrigan in quello di Metamorpho.

Più recentemente, Sara Sampaio ha firmato per interpretare l’assistente/amante di Lex, Eve Teschmacher, e Skyler Gisondo è stato scritturato per il ruolo di Jimmy Olsen.Sono attesi anche i membri della squadra di antieroi The Authority e María Gabriela de Faría (Animal Control) è stata scritturata per il ruolo di Angela Spica/The Engineer. Si dice anche che la Supergirl di Milly Alcock farà il suo debutto prima del suo film su Supergirl: Woman of Tomorrow, ma non è ancora stato confermato.