Superman: un eroe dell’MCU in visita sul set del film di James Gunn

James Gunn sta cercando di fare breccia in Internet con una nuova immagine condivisa sui suoi profili social media, in cui si vede Chris Pratt in visita al set del film Superman della prossima estate. Sebbene il regista sia noto per la partecipazione di amici intimi e familiari ai suoi progetti, la foto suggerisce che Pratt era solo in visita a un amico. Il film continua la produzione dopo che le riprese principali sono iniziate il 29 febbraio, giorno del compleanno di Superman nelle pagine della DC Comics. La tempistica di produzione mette Supermann sulla buona strada per arrivare alla data di uscita attualmente programmata, con il titolo che volerà verso il grande schermo l’11 luglio 2025.

Superman seguirà una nuova versione dell’eroe titolare, interpretato da David Corenswet, che si calerà negli stivali rossi di Clark Kent dopo che Henry Cavill ha interpretato il personaggio nel DC Extended Universe. David Corenswet sarà affiancato da Rachel Brosnahan, che interpreterà Lois Lane dopo aver intrattenuto il mondo per anni nel ruolo di The Marvelous Mrs. Maisel. Nel cast di Superman figurano anche Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor, Isabela Merced in quello di Hawkgirl e María Gabriela de Faría in quello dell’Ingegnere, in un’avventura che vedrà Clark lottare per bilanciare la sua vita di giornalista del pianeta quotidiano con le sue responsabilità di Uomo d’Acciaio.

Chris Pratt ha stretto amicizia con James Gunn durante la produzione dei film di Guardiani della Galassia e il duo ha lavorato insieme per oltre un decennio. Oltre a vestire i panni del coraggioso Signore delle Stelle, Chris Pratt si è tenuto occupato del ruolo dell’impavido Owen Grady nella serie Jurassic World. L’attore ha anche doppiato Mario in TheSuper Mario Bros. Movie, il progetto animato basato sul popolare videogioco che lo scorso anno ha guadagnato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino mondiale. Il tempo ci dirà se Pratt entrerà a far parte dell’Universo DC di James Gunn e Peter Safran, o se la loro amicizia continuerà solo dietro le quinte.

Tutto quello che sappiamo su Superman

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane.

Nel cast anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion . Sean Gunn, María Gabriela de Faría, Terence Rosemore, Wendell Pierce, Sara Sampaio, Anthony Carrigan, Pruitt Taylor Vince completano il cast. Il film è stato anche descritto come una “ storia delle origini sul posto di lavoro “, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, animazione e giochi”.

Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.