The Amazing Spider-Man: emersa online una rara foto di Andrew Garfield

È difficile credere che siano passati 12 anni dall’uscita di The Amazing Spider-Man. Il film con Andrew Garfield nel ruolo dell’Uomo Ragno – uscito solo un anno dopo la data di uscita originale di Spider-Man 4 – ha riavviato il franchise e ha promesso una “storia non raccontata” che come noto non si è però mai realmente concretizzata. Da quanto rivelato, si sarebbe infatti dovuto scoprire che il padre di Peter Parker aveva fatto degli esperimenti sul figlio, facendo in modo che solo lui potesse diventare Spider-Man o qualcosa del genere.

Due anni dopo, è poi stato realizzato The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro, con un budget però talmente alto che anche l’incasso di 709 milioni dollari ha fatto sì che il sequel fosse considerato una delusione. The Amazing Spider-Man 3 non è a quel punto mai stato realizzato e in seguito Tom Holland ha ereditato il ruolo di Spider-Man nel MCU a partire da Captain America: Civil War. Andrew Garfield ha però avuto un’altra possibilità di interpretare il personaggio in Spider-Man: No Way Home del 2021 e i fan sperano sempre che possa ancora riprendere il ruolo in un futuro non troppo lontano.

Per chi dunque è un fan della sua versione dell’Uomo Ragno, è ora emerse in rete una rara immagine dell’attore nel film del 2012. Condivisa dal direttore della fotografia John Schwartzman, è una grande foto di Garfield vestito (sul suo sito web si trova anche una foto di Emma Stone nei panni di Gwen Stacy). È chiaramente collocabile dopo lo scontro con Lizard e lo Spidey danneggiato dalla battaglia è stato messo in primo piano nella campagna di marketing del film.

Found this image of Andrew Garfield from The Amazing Spider-Man that I don't think anyone has really seen before? From John Schwartzman (cinematographer) pic.twitter.com/iwR9sJBR7w — Neb | 🏳️‍🌈 (@NebsGoodTakes) March 27, 2024

The Amazing Spider-Man 3: il film si farà?

Come anticipato, dati i risultati non entusiasmanti del secondo capitolo, il terzo film dedicato all’Uomo Ragno di Andrew Garfield non è mai stato realizzato. Successivamente alla sua partecipazione in Spider-Man: No Way Home, tuttavia, in molti sono tornati a chiedere che Garfield potesse avere l’occasione di concludere la sua trilogia. Nel luglio 2023 l’attore ha poi dichiarato che: “La storia non finisce mai. Sia che lo filmiamo o meno, c’è una storia che accade in un universo, da qualche parte. C’è un potenziale infinito con questo personaggio e altre iterazioni“. Ad oggi, tuttavia, non sembrano esserci conversazioni riguardo l’effettiva realizzazione del film.

