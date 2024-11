The Batman: l’attore di James Gordon propone un’idea sorprendente per il prossimo villain

Nonostante il co-CEO dei DC Studios James Gunn abbia confermato che la sceneggiatura di The Batman: Parte II non è ancora stata completata, un attore di The Batman (2022) ha un’idea interessante su chi potrebbe essere il cattivo del seguito dello scrittore e regista Matt Reeves. Jeffrey Wright, che ha interpretato James Gordon in The Batman, ha dichiarato a The Movie Dweeb che il figlio di James Gordon, James Gordon Jr, sarebbe un ottimo avversario per il Crociato incappucciato.

“C’è molto da scegliere”, ha detto Jeffrey Wright quando gli è stato chiesto quale personaggio dell’universo vorrebbe vedere alle prese con Gordon e Batman. “Sai, Gordon in realtà ha un figlio che diventa un po’ nefasto. Potrebbe essere una possibilità”, ha detto l’attore di The Hunger Games. Il figlio di Gordon non è mai stato adattato in una versione live-action di Batman.

Powered by

Sembrava che Wright avesse già pensato all’idea, perché ha detto di avere “alcune idee, o forse una sola idea” su chi potrebbe interpretare il figlio di Gordon nel prossimo film di Reeves. Tuttavia, Wright ha detto che non ha voluto dire chi, in camera, avrebbe potuto interpretare il figlio di Gordon.

La storia di James Gordon Jr.

James Gordon Jr., noto anche come J.J. Gordon, è apparso per la prima volta come neonato in Batman: Anno Uno del 1987 , in cui Gordon, trasferitosi con la famiglia a Gotham, diventa un bersaglio dei mafiosi. Batman finisce per salvare il piccolo J.J. dall’essere gettato da un ponte.

Dopo Anno Uno, J.J. è scomparso dall’universo DC Comics fino al 2011, quando Scott Snyder lo ha reso un cattivo. Gli oltre vent’anni trascorsi tra la prima apparizione di J.J. e il suo debutto in età adulta hanno permesso a Snyder di dare al personaggio una storia di fondo che ha approfondito il suo viaggio nell’oscurità.

Nella versione di Snyder del figlio di James Gordon, è stato rivelato che il giovane Gordon aveva tendenze psicopatiche da bambino e da adulto riteneva che l’empatia per gli altri fosse una debolezza. Il personaggio pensa anche che il fatto di essere uno psicopatico lo renda superiore.

Mentre The Batman: Parte II dovrebbe uscire nelle sale nell’ottobre 2026, il film è stato oggetto di voci di cancellazione. Di recente James Gunn ha risposto a un fan che ha insinuato che non c’è ancora una sceneggiatura o un casting per la seconda parte del Bat-verso di Reeves. Nella sua risposta, Gunn ha subito smentito le voci.

“Perché mai dovreste credere a un’idiota su un social network? Certo che no. Se fosse stato cancellato, sarebbe stato cancellato. Chi ha tempo per le sciarade? Sono stata una delle più grandi sostenitrici di Matt per anni, fin dai tempi di Cloverfield e dei film sulle scimmie. Aspettiamo con ansia la sua sceneggiatura”, ha scritto Gunn sul suo account Threads.

A settembre, Reeves aveva lasciato intendere che la sceneggiatura del seguito di The Batman con Robert Pattinson era già pronta. In quell’occasione, Reeves ha dichiarato a Entertainment Weekly che la sceneggiatura di The Batman: Parte II era ufficialmente terminata e che le riprese sarebbero iniziate nel 2025. L’attuale data di uscita di The Batman: Parte II è il 2 ottobre 2026.