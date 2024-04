Matrix 5: 8 storie incompiute che il nuovo film può risolvere

Il confermato sequel Matrix 5 ha il potenziale per rispondere alle domande ancora senza risposta sollevate dall’ultimo film della saga, Matrix Resurrection e in generale dalla trilogia originale. Il finale di Matrix Resurrections vede Neo (Keanu Reeves) e Trinity (Carrie-Anne Moss) dare vita ad una nuova era in cui hanno più controllo che mai su Matrix e si propongono di riprogettarlo completamente, ma non è chiaro cosa ciò comporterà.

Ora Matrix 5 è dunque entrato ufficialmente in fase di sviluppo, anche senza la regia delle Wachowski (anche se Lana svolgerà il ruolo di produttrice esecutiva), il modo migliore per il nuovo regista Drew Goddard (Quella casa nel bosco, 7 sconosciuti a El Royale) di conquistare i fan potrebbe essere quello di rispondere alle domande più scottanti e annose su Matrix e di risolvere le vecchie trame ancora insolute.