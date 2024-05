Thunderbolts*, un nuovo dettaglio dà un’idea migliore di cosa aspettarci dal film

I Marvel Studios hanno fatto un ottimo lavoro nel mantenere i segreti relativi alla trama del loro prossimo film, Thunderbolts*, fino a quel misterioso asterisco che è stato aggiunto al titolo poco prima dell’inizio delle riprese. Via CBM siamo in grado di mettere insieme alcuni dettagli sul film, cose attraverso fughe di notizie e interviste al cast, ma per la maggior parte il progetto rimane avvolto nel segreto.

Adesso, però, alcuni nuovi dettagli della storia hanno trovato la loro strada online. Non si tratta di nulla di troppo chiaro e dettagliato – e c’è una buona possibilità che questo elemento venga evidenziato nel primo trailer – ma se preferite sapere il meno possibile, a questo punto è d’obbligo un avviso spoiler.

Secondo Daniel Richtman, il film inizierà con Yelena Belova, agente statunitense, Ghost e Taskmaster inviate dalla Contessa Valentina Allegra De Fontaine per eliminare un obiettivo sconosciuto “in un caveau”. Non sappiamo chi sia questo personaggio, ma la squadra si rende presto conto di essere stata mandata lì a morire e decide di allearsi per abbattere Val.

Resta da vedere il modo in cui Sentry, Guardiano Rosso e The Winter Soldier entrano in gioco, è forse uno di loro la persona che gli altri devono eliminare? Sentry potrebbe anche essere stato arruolato da Val come guardia del corpo contro gli altri.

A Olga Kurylenko – che riprenderà il ruolo di Taskmaster visto in Black Widow – è stato chiesto di quell’asterisco durante una recente intervista con Screen Rant, e mentre ha scelto con attenzione le sue parole, l’attrice ha confermato che il progetto ha subito alcuni cambiamenti da quando è stato annunciato per la prima volta.

“Beh, hanno cambiato un paio di cose. [Ride] Questo è tutto quello che posso dire, ma anche questo non dice nulla, perché ovviamente ogni film è diverso, e in ogni film le cose cambiano. Ma sì, sarà diverso, vedremo. Non c’è niente che posso dire.” Non c’è ancora molto su cui speculare, ovviamente, ma diremmo che Thunderbolts* sarà un film completamente diverso – forse addirittura Dark Avengers – rispetto a quello che era stato pensato all’inizio.

Tutto quello che sappiamo su Thunderbolts*

Durante il panel dei Marvel Studios al D23 2022, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha svelato il cast del prossimo film Thunderbolts*, che sarà una squadra composta principalmente da supercriminali e antieroi. Comprende la Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah Jon-Kamen), US Agent (Wyatt Russell), Taskmaster (Olga Kurylenko), Yelena Belova/Black Widow (Florence Pugh) e Il Soldato d’Inverno (Sebastian Stan). Secondo quanto appreso la contessa Valentina Allegra de Fontaine metterà insieme la squadra e potrebbe anche essere parzialmente responsabile della creazione di Sentry.

Harrison Ford – ammesso che sia ancora presente – sostituirà il defunto William Hurt nei panni di Thaddeus “Thunderbolt” Ross. Thunderbolts* è attualmente previsto nelle sale il 2 maggio 2025. Il film sarà diretto da Jake Schreier, la cui storia come regista non è estremamente ampia, avendo lavorato solo a Robot & Frank del 2012, Paper Towns del 2015 e alla versione filmata del 2021 di Chance the Rapper’s Magnificent Coloring World Tour.