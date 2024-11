Todd Haynes Presidente di Giuria del concorso della Berlinale 2025

Il regista Todd Haynes presiederà la giuria del concorso del Festival del cinema di Berlino 2025. L’annuncio è stato fatto questa mattina dal festival. In una dichiarazione, la direttrice della Berlinale Tricia Tuttle ha descritto Haynes come uno “scrittore e regista straordinariamente dotato”.

“Il suo corpus di opere è allo stesso tempo stilisticamente versatile ma anche inconfondibilmente suo”, ha affermato Tuttle. “Da quando il suo film d’esordio Poison ha vinto il Teddy Award nel 1991, la Berlinale ha seguito e amato il suo cinema e siamo felicissimi di averlo con noi come Presidente della giuria internazionale per la nostra 75a edizione”.

Una delle voci pioniere del cinema indipendente americano degli anni ’90, Haynes ha realizzato il suo lungometraggio con Poison, un film di fantascienza sperimentale con Edith Meeks, Larry Maxwell, Susan Gayle Norman, Scott Renderer e James Lyons. Il film ha vinto il premio per il cinema queer alla Berlinale, nel 1991, e ha vinto il Gran premio della giuria al Sundance Film Festival. I suoi altri crediti includono Safe (1995), Velvet Goldmine (1998), il film biografico di finzione su Bob Dylan I’m Not There (2007), che ha vinto il Gran premio della giuria a Venezia, la miniserie Mildred Pierce (2011), Carol (2015), Wonderstruck (2017), Dark Waters (2019), The Velvet Underground (2021).

L’ultimo lungometraggio di Todd Haynes è stato May December del 2023 con Natalie Portman e Julianne Moore. Il film ha debuttato a Cannes, dove è stato acquistato da Netflix e ha vinto la migliore sceneggiatura agli Academy Awards di quell’anno. Haynes avrebbe dovuto dirigere un film gay romantico con Joaquin Phoenix, ma il film è stato accantonato dopo che Phoenix si è ritirato.

Il Festival del cinema di Berlino del prossimo anno si terrà dal 13 al 23 febbraio. Il festival segnerà la prima edizione di Tuttle al timone, che ha sostituito l’ex coppia di direttori del festival Carlo Chatrian e Mariette Rissenbeek. L’ultimo incarico di Tuttle è stato il London Film Festival del BFI.