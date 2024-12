James Gunn sul potenziale film di Flash del DCU e ribadisce la sua regola numero 1 per dare il via libera ai nuovi progetti

L’Universo DC rinnovato ha già il suo nuovo Superman in arrivo, ma James Gunn ha spiegato quando i fan potrebbero aspettarsi di vedere un nuovo film su Flash. Essendo uno degli ultimi film del precedente DC Extended Universe, The Flash del 2023 aveva già terminato le riprese quando Gunn e il produttore Peter Safran sono stati nominati co-CEO dei nuovi DC Studios alla fine del 2022. Nonostante il clamore suscitato dall’atteso ritorno di Michael Keaton nel ruolo di Batman, il prodotto finito avrebbe generato recensioni contrastanti e alla fine avrebbe deluso al botteghino.

Su Threads, Gunn ha recentemente risposto alle domande dei fan sulla tempistica del film su Clayface, annunciato di recente, e sul perché non abbia scelto un personaggio più importante. Ribadendo la sua precedente posizione secondo cui la regola numero uno per tutti i progetti dei DC Studios sarebbe una sceneggiatura completata, ha spiegato che la sceneggiatura di Mike Flanagan per Clayface era pronta. Inoltre, ha anche suggerito che lo sviluppo di un nuovo film su Flash sta attualmente prendendo “un ritmo”. Guardate la sua risposta qui sotto:

Cosa significano i commenti di James Gunn per un nuovo film su Flash

È ancora troppo presto per un reboot di Flash

Sebbene l’approccio di Gunn al suo Universo DC rivitalizzato non abbia completamente spazzato via tutti gli eventi rappresentati nel precedente DCEU, si prevede che nessuno dei precedenti membri della Justice League riprenderà il proprio ruolo. Al contrario, David Corenswet è già stato scelto per sostituire Henry Cavill nel ruolo di Superman, e si prevede che il Batman del DCU sarà rivelato prima dell’annunciato film Brave and the Bold.

Per quanto riguarda Flash, invece, la decisione di Gunn di rimandare l’introduzione di una nuova versione del personaggio ha senso vista la vicinanza con il film del 2023 con Ezra Miller. Al momento dell’uscita di Superman nel 2025, saranno passati 12 anni dall’ultima uscita in solitaria del personaggio in Man of Steel e, nonostante la presenza di The Batman di Matt Reeves e del suo universo, si prevede che l’eventuale introduzione della versione di Batman del DCU sarà più strettamente legata agli altri membri della famiglia estesa del pipistrello. Per Flash è necessario che passi più tempo.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale il 10 luglio 2025.