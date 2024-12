Warfare: primo poster dal sequel di Civil War

Warfare riceve un poster in anteprima. Warfare è un film di prossima uscita, co-diretto da Alex Garland di Civil War e da Ray Mendoza, ex veterano militare della vita reale. Racconta la storia vera dell’esperienza di Mendoza come Navy SEAL nella guerra in Iraq. Warfare vanta un cast di primo piano che comprende Joseph Quinn, Will Poulter, Cosmo Jarvis, Kit Connor, Noah Centineo, Finn Bennett, Michael Gandolfini, Charles Melton, Henrique Zaga e D’Pharaoh Woon-A-Tai. Il film non ha ancora una data di uscita, ma è previsto per il 2025.

Ora, A24 ha rivelato il poster di Warfare. Il poster mostra il volto di un uomo, completamente ricoperto di terra. I suoi occhi sono a malapena visibili attraverso gli occhiali di protezione. Il poster include la tagline “Tutto si basa sulla memoria”. Inoltre, sottolinea i registi del film, scrivendoli come “il veterano della guerra in Iraq Ray Mendoza e il regista di Civil War Alex Garland”. L’annuncio ha anche rivelato che il trailer di Warfare uscirà lunedì. Guardate il poster qui sotto:

Powered by

Cosa significa questo per Warfare

Il volto dell’uomo è talmente coperto di polvere e sporcizia che è difficile capire chi sia sotto questi strati di limo. Questa anonimizzazione è probabilmente intenzionale, in quanto si riferisce ai temi della natura totalizzante della guerra che il film sicuramente tratterà. Molto probabilmente si tratta di Woon-A-Tai, che dovrebbe interpretare Mendoza nel film, poiché avrebbe più senso che il personaggio protagonista apparisse sul poster. Woon-A-Tai è un attore nominato agli Emmy, noto soprattutto per aver interpretato Bear in Reservation Dogs, quindi questo film sarà una svolta interessante per lui.

Anche solo dalla locandina sembra che il tono di questo film sarà incredibilmente cupo. Il poster è il primo sguardo che il pubblico ha su Warfare e presenta un personaggio cupo che sembra già indurito dagli eventi della guerra. Anche la tagline – “ Tutto si basa sulla memoria” – è premonitrice. Queste parole evocano il tema della PTSD o di altri problemi di memoria traumatica che possono colpire in modo particolare un veterano della guerra in Iraq come Mendoza.