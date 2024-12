The Conjuring 4: Madison Wolfe commenta il fatto che sarà il finale del franchise “Così caro al mio cuore”

La star della serie The Conjuring Madison Wolfe ha dato una risposta emotiva al fatto che il quarto film, The Conjuring: Last Rites, che rappresenta la fine del franchise da 321 milioni di dollari. Quarto film della serie e nono capitolo complessivo dell’universo horror condiviso, The Conjuring: Last Rites segna la fine della storia di Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga) che si occupano di infestazioni paranormali. Anche se non è chiaro quale delle loro indagini reali sarà adattata per il film finale, questo segnerà una fine apparentemente definitiva per il franchise horror di quasi 12 anni.

Parlando con ScreenRant del suo nuovo film The Man in the White Van, Wolfe, che ha interpretato Janet Hodgson in The Conjuring 2, ha dato una risposta emotiva a The Conjuring: Last Rites che conclude la serie. L’attrice ha spiegato quanto sia importante per lei il franchise a causa del suo precedente coinvolgimento e come non le sembri che siano passati quasi 10 anni da quando vi ha contribuito. Si sente “agrodolce” per la fine della serie, ma è anche entusiasta di vedere come sarà il film finale. Scoprite cosa ha detto la Wolfe qui sotto:

Sì, è dolceamaro. Una parte di me si sente come se avessi girato quel film ieri, e una parte si sente come se fossero passati secoli. Quel personaggio e quella serie sono così cari al mio cuore. Amo tutte le persone coinvolte, quindi vedere la storia che si chiude a cerchio è davvero, davvero speciale, e anche un po’ triste, e un po’ eccitante. Ma, sì, non vedo l’ora di vederlo svolgersi.

Cosa dice la dichiarazione di Wolfe sulla fine della serie di The Conjuring 4

The Conjuring: Last Rites vedrà Wilson e Farmiga riprendere i loro ruoli per l’ultima volta, insieme a Mia Tomlison nel ruolo della figlia Judy e Ben Hardy in quello del genero Tony Spera. Il film è diretto da Michael Chaves, che ha diretto i due precedenti film del franchise, The Conjuring: The Devil Made Me Do It e The Nun II. David Leslie Johnson-McGoldrick, Ian Goldberg e Richard Niang tornano a scrivere la sceneggiatura, basata su una storia di Johnson-McGoldrick e James Wan. Questi nomi familiari indicano che il film finale sarà simile alle ultime puntate.

Sebbene la Wolfe sia apparsa solo in uno dei film di The Conjuring, il suo profondo legame con il franchise dimostra quanto sia diventata amata la serie horror negli ultimi dieci anni. Sebbene l’accoglienza della critica per alcuni dei film sia stata tiepida, tutti sono riusciti ad avere successo al botteghino mondiale, anche se i numeri sono diminuiti dall’inizio della serie. I sentimenti degli attori nei confronti dell’ultimo capitolo riflettono quanto la serie sia stata una potenza horror dal 2013 e il vuoto che lascerà una volta conclusa.