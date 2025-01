A Working Man: trailer del nuovo film d’azione in uscita a marzo di Jason Statham

Il primo trailer di A Working Man rivela qualcosa in più sul prossimo thriller d’azione con Jason Statham. Diretto da David Ayer, il nuovo film segna un’altra collaborazione tra Ayer e Statham dopo The Beekeeper, che è stato un successo a sorpresa all’inizio del 2024. A Working Man vede Statham nei panni di Levon Cade, un ex soldato dei Black Ops che ha abbandonato le sue abitudini violente per una vita da operaio edile. Tuttavia, quando la figlia del suo capo viene rapita, l’uomo si mette in viaggio per salvarla, scoprendo la corruzione ad ogni angolo.

Amazon MGM Studios condivide ora il primo trailer di A Working Man, che anticipa un’altra avventura di Statham ricca di azione. Il trailer offre uno sguardo migliore all’impressionante cast di supporto del film, che include Michael Peña nel ruolo del capo di Levon e David Harbour nel ruolo di Gunny, l’ex compagno cieco di Levon nelle forze speciali. Come ci si può aspettare da un film di Statham, il trailer evidenzia anche che ci sarà molta azione, tra cui combattimenti corpo a corpo e un discreto numero di sparatorie. Guardate il trailer qui sotto:

Cosa significa il trailer di A Working Man per il film

In apparenza, A Working Man non sembra molto diverso da molti altri film d’azione di Statham, e questo potrebbe essere un bene. Il film ha molti punti in comune con The Beekeeper, il che non sorprende visto che entrambi provengono dallo stesso regista e che quel film è stato un successo. The Beekeeper gode attualmente di un punteggio di critica del 71% su Rotten Tomatoes e di un punteggio di pubblico del 92%, oltre ad aver incassato 152 milioni di dollari in tutto il mondo al botteghino.

Non è chiaro quale sia il budget di A Working Man, ma The Beekeeper è stato realizzato con circa 40 milioni di dollari e il nuovo film probabilmente non è troppo lontano da quella cifra. Statham, in questi ruoli d’azione, continua a essere un’attrazione per il pubblico, e la sua statura è aumentata solo grazie ai suoi ruoli da protagonista nei film The Meg e nella serie Fast & Furious. Con il trailer di A Working Man che assicura al pubblico che Statham sarà sempre lo stesso, con alcuni nuovi colpi di scena e almeno un personaggio secondario unico, il film potrebbe avere successo quando uscirà a marzo.