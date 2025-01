Peter Jackson svela il suo film preferito del Signore degli anelli

Quando si parla di opere di adattamento fantasy, la trilogia de Il Signore degli Anelli rimane una delle più acclamate e amate. Peter Jackson ha diretto tutti e tre i capitoli, usciti nelle sale tra il 2001 e il 2003. I tre film, che fungono da adattamento della serie di libri dell’autore J.R.R. Tolkien, sono stati tutti un successo di critica e commerciale, e Jackson sarebbe tornato al mondo della Terra di Mezzo con la sua trilogia de Lo Hobbit, di minor successo, nel 2010.

Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello è stato il film che ha dato il via a tutto, introducendo Elijah Wood nel ruolo di Frodo e dando il via alla sua ricerca di distruggere l’Unico Anello nelle fiamme del Monte Fato. Questo capitolo è stato seguito da Le due torri, che presenta la battaglia culminante del Fosso di Helm, e infine da Il ritorno del re, il film che chiude la trilogia e che conclude le storie di personaggi del Signore degli Anelli come Frodo, Sam (Sean Astin), Aragorn (Viggo Mortensen) e Gandalf (Ian McKellen) con molta azione ed emozione.

Peter Jackson sceglie Le due torri come suo film preferito del Signore degli Anelli

Jackson rivela quale sia il suo film preferito del Signore degli Anelli, indicando Le due torri. Il secondo capitolo della trilogia di Jackson è uscito nel 2002, riprendendo la storia dopo l’emozionante finale del La Compagnia dell’Anello. Il sequel vede Frodo e Sam assumere Gollum (Andy Serkis) come guida attraverso la Terra di Mezzo, mentre Aragorn, Legolas (Orlando Bloom) e Gimli (John Rhys-Davis) inseguono un gruppo di Uruk-hai per salvare Merry (Dominic Monaghan) e Pipino (Billy Boyd). Il film è stato un successo di critica e di pubblico, incassando 923 milioni di dollari in tutto il mondo.

Durante una recente intervista con Letterboxd, a Jackson è stato chiesto se avesse un film preferito del Signore degli Anelli. Pur citando Le due torri, ammette che questa scelta potrebbe cambiare. Guardate il commento di Jackson qui sotto:

“Le Due Torri, credo. Ma se le rivedo potrei averne una completamente diversa”.

Jackson rivela che il suo preferito potrebbe evolversi se dovesse rivedere la trilogia, ma nella stessa intervista rivela di avere difficoltà quando si tratta di rivedere i suoi stessi film. Pur non escludendo di rivedere la sua trilogia del Signore degli Anelli, sembra che abbia bisogno di più tempo:

“Non riesco a guardare i miei film. È solo che, voglio dire, un giorno… Diciamo che mi piace di più con il passare del tempo, quindi un giorno li guarderò di nuovo. Spero che vi piacciano!”.

Cosa significa la scelta di Jackson per la trilogia de Il Signore degli Anelli

Come si vede nel grafico sottostante, la scelta di Jackson è in linea con il consenso della critica riguardo ai tre film del Signore degli Anelli, almeno secondo Rotten Tomatoes. Si tratta comunque di una gara molto combattuta, con solo una manciata di punti percentuali tra i tre, a testimonianza di quanto siano acclamati e amati tutti e tre i capitoli.

Quando si tratta di scegliere il film preferito del Signore degli Anelli, non c’è una sola risposta giusta e le preferenze personali giocano un ruolo fondamentale. Non è chiaro perché Le due torri sia il preferito di Jackson, ma il secondo capitolo di una trilogia è sempre una sfida importante, perché in definitiva funge da ponte in una storia più ampia. Anche se Le due torri potrebbe non essere il film del Signore degli Anelli preferito da tutti, è chiaramente un’opera fantasy speciale, di cui Jackson è particolarmente orgoglioso.