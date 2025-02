Black Panther 3: il film potrebbe orientarsi verso toni “horror” e “soprannaturali”

Nelle ultime settimane si è parlato molto dei piani dei Marvel Studios per T’Challa. I social media sembrano essere d’accordo: il ruolo sarà rinnovato, probabilmente per i prossimi film degli Avengers e quasi certamente per Black Panther 3 di Ryan Coogler, ma il produttore Nate Moore ha invece smentito ogni teoria ad oggi emersa in rete. C’è anche chi sostiene, in modo del tutto più probabile, che il giovane Toussaint/T’Challa II introdotto in Black Panther: Wakanda Forever verrà invecchiato dopo Secret Wars per riprendere il ruolo lasciato dal padre.

Alex Perez di The Cosmic Circus ha condiviso oggi alcune informazioni interne, confermando di aver sentito che Toussaint prenderà il comando di Black Panther 3. Riconosce inoltre che questo “non elimina la possibilità che altre varianti di Black Panther appaiano prima nei film degli Avengers”. È interessante notare che Perez aggiunge: “Ho sentito dire che, rispetto ai film precedenti, Ryan Coogler è interessato a dare a questo film un tono più horror/supernaturale/thriller”.

Powered by

Questo è in linea con quanto abbiamo sentito di recente sul villain del threequel e indica che il franchise avrà un nuovo look e una nuova atmosfera da abbinare al suo prossimo protagonista. Naturalmente, a contraddire in qualche modo questo e tutto il resto che abbiamo sentito su Black Panther 3 ci sono i commenti del produttore esecutivo Nate Moore, che come già riportato ha negato ogni teoria in quanto, semplicemente, i lavori sul film non sono ancora iniziati. non resta dunque che attendere di scoprire se queste voci troveranno o meno conferma in futuro.

Black Panther 3 è ancora una priorità per i Marvel Studios

I Marvel Studios hanno molti progetti chiave in fase di sviluppo e produzione, tra cui The Fantastic Four, Spider-Man 4, Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Tuttavia, la Marvel sta lavorando ad altri film e show che non hanno ricevuto molti aggiornamenti da un po’. Una volta che il finale di Black Panther: Wakanda Forever ha suggerito il passaggio di testimone da Shuri a Toussaint, Black Panther 3 è diventato una forte possibilità. E ora, la conferma di Black Panther 3 da parte dei Marvel Studios colloca il sequel nell’elenco dei prossimi progetti, anche se non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Considerando che Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars sono programmati per uscire rispettivamente nel 2026 e nel 2027, è improbabile che la Marvel distribuisca molti film nel frattempo. Quindi, la trama di Black Panther 3 potrebbe incentrarsi sul multiverso se uscisse a fine 2026 o inizio 2027, oppure potrebbe occuparsi delle conseguenze di Avengers: Secret Wars a fine 2027 o 2028.

Chadwick Boseman ha interpretato per la prima volta il ruolo di T’Challa, apparendo nel 2016 in Captain America: Civil War, seguito dal film Black Panther nel 2018. L’attore ha ripreso il ruolo del supereroe in Avengers: Infinity War del 2018 e Avengers: Endgame. A Boseman è poi stato diagnosticato un cancro al colon al terzo stadio nel 2016 ed è deceduto nell’agosto del 2020. Il sequel Black Panther: Wakanda Forever, che racconta eventi successivi alla morte di T’Challa, è uscito nel 2022 ed è stato dedicato alla memoria dell’attore.