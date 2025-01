Armor Wars è stato cancellato? secondo alcuni il film è “già morto”

Non abbiamo avuto molti (o nessuno?) aggiornamenti ufficiali su Armor Wars da quando i Marvel Studios hanno annunciato che il progetto era in fase di sviluppo come lungometraggio nel 2022, ma l’anno scorso abbiamo sentito che lo studio non aveva ancora preso una “decisione definitiva” sul film in un senso o nell’altro, e che poteva ancora scegliere di non andare avanti.

Più di recente, lo scooper Daniel Richtman ha riferito che il progetto è stato “rielaborato” dopo la risposta negativa alla serie Secret Invasion di Disney+, e che “ci si aspetta che si concentri su cose completamente diverse da quelle originariamente previste”.

Sebbene questo potesse essere vero all’epoca (e potrebbe esserlo ancora, ovviamente), MTTSH ha ora suggerito che il film è stato cancellato del tutto. Abbiamo fatto qualche ricerca per conto nostro e ci è stato detto che Armor Wars è davvero “come morto”.

Se la notizia fosse esatta, non sarebbe poi così sorprendente. Sebbene una storia incentrata sulle macchine da guerra che incorporasse elementi tratti dai fumetti di David Michelinie e Bob Layton avesse molto potenziale, la decisione della Marvel di rendere il colonnello James “Rhodey” Rhodes (Don Cheadle) un impostore Skrull in Secret Invasion ha probabilmente messo lo studio in un angolo dal punto di vista creativo.

Ecco cosa ha detto Cheadle sullo stato del progetto e sul colpo di scena di Secret Invasion, che ha suscitato molte polemiche, durante un’intervista a 2024.

“Potete scoprirlo e farmi sapere ”, ha scherzato quando gli è stato chiesto di Armor Wars. “Non lo so, non sono sicuro di dove sia qualcosa in questo momento. Penso che le cose stiano attraversando un sacco di cambiamenti, e vedremo cosa succederà, vedremo di cosa si tratta”.

“Uh… sapete, non c’è stata… non è stata una richiesta ”, ha aggiunto quando gli è stato chiesto del suo personaggio principale ret-con. “È stata una richiesta. Cosa ne pensi di interpretare questo?”. Ed era per preparare le cose per il seguito. Quindi, se il seguito accade, e tutte queste cose sono state preparate, allora è una cosa. Se, come hai detto tu, non succede, allora possiamo parlare di come la penso dopo!”.

Se Armor Wars non è stato abbandonato ed è semplicemente in fase di revisione, resta ovviamente da vedere su cosa si concentrerà il film, ma si dice che la precedente incarnazione riprendesse dopo gli eventi di Secret Invasion, raccontando esattamente cosa è successo al vero Rhodey quando è stato sostituito da un impostore Skrull. Si diceva anche che Sam Rockwell sarebbe tornato nel ruolo del cattivo di Iron Man 2, Justin Hammer.