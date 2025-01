Black Panther 3: nuovi rumors rivelano il villain e un potenziale ritorno nel MCU

Nelle ultime settimane abbiamo sentito parlare molto dei piani per Black Panther 3 del MCU. Tutto è iniziato quando si è diffusa la notizia che i Marvel Studios starebbero cercando di ingaggiare un nuovo T’Challa, con la teoria prevalente che la Saga del Multiverso invecchierà in qualche modo Black Panther: Wakanda Forever di Toussaint.

Indipendentemente dal fatto che si tratti di T’Challa II o di una variante multiversale, la notizia che Black Panther vivrà per combattere un altro giorno ha soddisfatto la maggior parte dei fan. Seguire le orme del compianto Chadwick Boseman non sarà facile, ma la maggioranza sembra pronta a vedere un altro attore onorare la sua eredità e quella del personaggio.

Black Panther 3 è ufficialmente in lavorazione e la star de Il Gladiatore II Denzel Washington ha già confermato la sua presenza. Ryan Coogler tornerà a dirigere il progetto, mentre Nate Moore, veterano del MCU, sarà il produttore, nonostante abbia recentemente annunciato il suo abbandono dei Marvel Studios.

Ora abbiamo notizie sui cattivi del threequel.

Secondo lo scooper @MyTimeToShineH, Achebe sarà uno degli antagonisti. Creato da Christopher Priest e Mark Texeira, il cattivo ha debuttato nel 1999 ed è stato descritto dal primo come “il Joker del Batman di [Black] Panther”.

Achebe è un brillante stratega e manipolatore. Originario della Nigeria, è un maestro della guerra psicologica ed è noto per la sua capacità di distorcere la mente delle persone, causando caos e manipolazione su larga scala. I suoi obiettivi ruotano tipicamente attorno alla destabilizzazione della leadership del Wakanda e allo sfruttamento delle sue risorse per il proprio tornaconto. Inoltre, ha legami importanti con Mefisto.

Anche se non è stato confermato, abbiamo sentito voci che questo potrebbe essere il ruolo per cui Washington ha firmato.

A proposito di questo, l’insider sostiene che Namor tornerà anche in Black Panther 3. Interpretato da Tenoch Huerta in Black Panther: Wakanda Forever, il personaggio non è più stato visto da allora. Huerta è stato coinvolto in accuse di cattiva condotta sessuale nel 2023, ma sembra che non se ne sia fatto nulla. Ora potremmo essere un passo più vicini a vedere T’Challa contro Namor in live-action.

Letitia Wright è stata interpellata sul suo futuro nel MCU alla fine dell’anno scorso e, pur facendo finta di niente, ha confermato che tornerà a vestire i panni di Shuri in Avengers: Doomsday.

“Se è, uh, diciamo, diciamo solo… ” ha stuzzicato l’attrice, scegliendo chiaramente le parole con attenzione. “Mi piacerebbe continuare con Shuri. È uno dei miei personaggi preferiti, una tale benedizione, onestamente, non scherzo. Sono così grata per lei. Ci sono molte cose in arrivo”.

In altre notizie sul MCU, Daniel Richtman ha condiviso un piccolo aggiornamento su Visione. Afferma che le riprese inizieranno all’inizio di quest’anno e che un giovane adolescente sarà il co-protagonista dello show. L’insider ha anche ribadito le precedenti notizie sulla presenza di J.A.R.V.I.S. e F.R.I.D.A.Y. nella serie Disney+. Come sempre, restate sintonizzati per gli aggiornamenti non appena li avremo.