ASC Awards 2025: la migliore fotografia è di Maria, firmata da Edward Lachman

Edward Lachman ha ricevuto i massimi riconoscimenti ai ASC Awards 2025, i 39° premi annuali dell’American Society of Cinematographers per il suo lavoro su Maria, diretto da Pablo Larrain.

In un anno competitivo, l’ASC ha nominato sette direttori della fotografia nella categoria lungometraggi. L’ultima volta che il campo si è espanso oltre i cinque è stato nel 2014. Gli altri candidati sono stati Lol Crawley per “The Brutalist“, Phedon Papamichael per “A Complete Unknown“, Stéphane Fontaine per “Conclave“, Greig Fraser per “Dune: Parte Due“, Jarin Blaschke per “Nosferatu” e Alice Brooks per “Wicked“.

Nei suoi 38 anni di storia, solo 18 dei premiati con l’ASC Awards hanno vinto l’Oscar. L’anno scorso, Hoyte Van Hoytema ha vinto l’ASC per “Oppenheimer” e ha vinto l’Oscar.

In TV, i vincitori includono Robert Elswit per “Ripley“. Elswit ha vinto il Creative Art Emmy l’anno scorso. Richard Rutkowski ha vinto nella categoria mezz’ora per “Sugar” e nell’episodio di una serie regolare di un’ora, Sam Mccurdy ha portato a casa il premio per “Shogun – Crimson Sky“.

Kathleen Kennedy, produttrice di film come “Ritorno al futuro”, “Jurassic Park” e “E.T. l’extra-terrestre”, ha ricevuto il Board of Governors Award. Il premio alla carriera è stato assegnato al direttore della fotografia Andrzej Bartkowiak (“Speed”, “Falling Down”).

Ecco tutti i vincitori dei ASC Awards 2025

Elenco completo dei vincitori di seguito.

Migliore fotografia in un Film (Sponsored by Keslow Camera)

Edward Lachman, ASC for “Maria” (Netflix)

Episodio di una serie da mezz’ora (Sponsored by Nanlux)

Richard Rutkowski, ASC for “Sugar” – Episode “Starry-Eyed” (Apple TV+)

Serie limitata o antologica o film fatto per la TV (Sponsored by ARRI)

Robert Elswit, ASC for “Ripley” – Episode “Lucio” (Netflix)

Episodio di un’ora (Sponsored by Panavision)

Sam Mccurdy, ASC, BSC for “Shōgun” – Episode “Crimson Sky” (FX)

Spotlight Award (Sponsored by Panavision)

Jomo Fray for “Nickel Boys” (Amazon MGM Studios)

Documentario (Sponsored by Canon)

Michael Dweck and Gregory Kershaw for “Gaucho Gaucho” (Jolt)

ASC Music Video Award (Sponsored by RED Digital Cinema)