Captain America: Brave New World cala al box office, Rob Liefeld chiede a Kevin Feige di farsi da parte

Come molti si aspettavano, Captain America: Brave New World sta iniziando a perdere slancio al botteghino già nel secondo fine settimana di programmazione. L’ultimo film dei Marvel Studios ha aperto forte durante la lunga festività del Presidents Day, negli USA, ma è sceso del 68% nel suo secondo weekend con 28,3 milioni di dollari per 4.105 cinema nordamericani in cui è in programmazione. Non è poi così male come avevano previsto gli analisti, e certamente non è il calo peggiore che abbiamo visto di recente nel MCU, però è un calo netto.

Brave New World è riuscito a mantenere il primo posto e ha ben poca concorrenza fino all’arrivo di Biancaneve della Disney il mese prossimo. Il film ha incassato finora 289,4 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di produzione dichiarato di 180 milioni di dollari, ma questo prima dei costi di marketing, tanto che alcuni credono che il budget effettivo sarebbe più vicino ai 300 milioni di dollari, dato anche il pesante processo di rilavorazione che il film ha subito.

Anche se questa cifra non fosse accurata, Captain America: Brave New World potrebbe comunque avere difficoltà a realizzare molti profitti entro la fine della sua corsa, e questo soprattutto in rapporto a quanto guadagnato da Deadpool e Wolverine che invece è stato un successo globale.

Alla luce di questi dati, Rob Liefeld, co-creatore di Deadpool e da diverso tempo in rotta di collisione con Disney e Marvel, ha invitato Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, a farsi da parte, visto che la sua direzione non produce più i successi di un tempo. Cosa ne pensate?

CORRELATE:

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreterà la cattiva Diamondback, mentre Giancarlo Esposito sarà Sidewinder. Harrison Ford, invece, assume qui il ruolo di Thaddeus “Thunderbolt” Ross, che a quanto rivelato dal primo trailer si trasformerà ad un certo punto nel Hulk Rosso. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Il film è al cinema dal 12 febbraio.