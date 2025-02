Moon Knight tornerà presto, ma non per una seconda stagione

Le voci secondo cui una seconda stagione di Moon Knight potrebbe essere in fase di sviluppo circolano da un po’ di tempo ormai, ma non sembra che vedremo altri episodi della serie Disney+. Ovviamente, questo non significa che non vedremo più Marc Spector (e le sue varie altre personalità) nel MCU.

Poco dopo la messa in onda della prima stagione nel 2022, la star Oscar Isaac è apparsa insieme al produttore esecutivo/regista Mohammed Diab in un TikTok condiviso dalla nipote di quest’ultimo, che ha chiesto se avremmo avuto una seconda stagione di Moon Knight. “Altrimenti perché saremmo al Cairo”, ha risposto Isaac. I fan hanno preso questa come una conferma che lo show sarebbe tornato, ma non ne è mai venuto fuori nulla e Brad Winderbaum della Marvel Television ha condiviso un aggiornamento deludente mentre parlava con Comicbook.com di Daredevil: Rinascita.

“Penso che la Marvel Television sia avvenuta a ondate, e penso che Moon Knight sia avvenuto in un’ondata di show che avrebbero dovuto stabilire personaggi che si sarebbero legati al futuro. E andando avanti, le nostre priorità sono cambiate. Stiamo realizzando spettacoli che possono esistere come uscite annuali, più simili alla televisione”.

Tuttavia, non sono tutte cattive notizie, poiché Winderbaum ha anche rivelato che rivedremo il Fist of Khonshu di Isaac nel MCU a un certo punto: “Ci sono piani per Moon Knight in futuro”. Quando e dove Moon Knight tornerà resta da vedere, ma una recente voce di corridoio affermava che farà parte dei prossimi film di Avengers (Doomsday e/o Secret Wars) e dovrebbe apparire anche nel film Midnight Suns.

Dove avevamo lasciato Moon Knight?

Il finale di stagione di Moon Knight si è concluso con l’introduzione di un altro personaggio, quando lo spietato Jake Lockley è emerso e ha unito le forze con Khonshu per eliminare Arthur Harrow (Ethan Hawke). Non siamo sicuri di come potrebbe continuare la storia da quel punto, ma è improbabile che le trame dello spettacolo vengano trasferite sul grande schermo, comunque.

Moon Knight segue Steven Grant, un un mite impiegato di un negozio di souvenir, che viene tormentato da blackout e ricordi di un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e condivide un corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc convergono su di lui/loro, entrambe le personalità devono destreggiarsi tra le loro complesse identità mentre vengono catapultati in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto.