Avengers: Doomsday continua una tradizione lunga 12 anni con il ritorno di Steve Rogers

Con Avengers: Doomsday, i Marvel Studios scelgono di preservare una tradizione creativa lunga dodici anni che ha contribuito a rivoluzionare il Marvel Cinematic Universe: lo sviluppo narrativo di Steve Rogers affidato ai fratelli Joe Russo e Anthony Russo.

Dopo le difficoltà affrontate dal MCU nella fase successiva alla Saga dell’Infinito, lo studio punta a una chiusura solida della Multiverse Saga, iniziando il marketing del film con largo anticipo rispetto al passato. In un contesto narrativo più complesso rispetto alla Infinity Saga, Marvel sceglie di recuperare uno degli elementi più vincenti del suo primo decennio.

I Russo tornano a guidare la storia di Steve Rogers nel MCU

A dodici anni dal loro debutto nel MCU con Captain America: The Winter Soldier, Joe e Anthony Russo tornano dietro la macchina da presa per dirigere Avengers: Doomsday. Quel film non solo ridefinì il personaggio di Steve Rogers, ma aprì la strada ai capitoli più importanti della Saga dell’Infinito, da Captain America: Civil War a Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Il ritorno dei Russo, insieme alla conferma del rientro di Chris Evans nei panni di Steve Rogers, mantiene intatta una continuità unica nel MCU: nessun altro regista, infatti, ha mai diretto creativamente l’arco narrativo dell’Avenger originale al di fuori di loro. Un elemento che rassicura i fan, soprattutto alla luce del finale emotivamente conclusivo di Endgame.

Perché i Russo sono la scelta migliore per il ritorno di Chris Evans

Se Captain America: The First Avenger aveva introdotto con efficacia Steve Rogers, sono stati i Russo a trasformarlo in uno dei personaggi più complessi e stratificati del MCU, mettendo costantemente alla prova la sua morale e la sua identità. Attraverso conflitti politici, dilemmi etici e scelte personali dolorose, il personaggio ha trovato una profondità rara nel cinema blockbuster.

Il ritorno di Steve Rogers dopo Avengers: Endgame solleva inevitabilmente dubbi, ma affidare questa nuova fase ai Russo rappresenta lo scenario migliore possibile. I due registi hanno dimostrato di comprendere profondamente il personaggio e di trattarlo con rispetto narrativo. Qualunque direzione prenda il suo arco in Avengers: Doomsday, c’è la certezza che sarà motivata da una visione coerente e consapevole del suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe.