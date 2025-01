Back In Action 2: il regista ha parlato delle possibilità di ottenere il via libera da Netflix

Il regista di Back in Action (la nostra recensione) ha parlato della possibilità di un sequel. Il nuovo film di Netflix è una commedia d’azione diretta e co-scritta da Seth Gordon di Horrible Bosses che vede protagonisti Cameron Diaz e Jamie Foxx (al suo primo ruolo cinematografico dopo Annie del 2014) nei panni di Matt ed Emily, una coppia sposata le cui vite precedenti come spie della CIA trascinano loro e i loro figli in un’avventura ricca di azione. Il cast di Back in Action comprende anche Andrew Scott, Jamie Demetriou, Kyle Chandler e Glenn Close.

RadioTimes.com ha avuto l’opportunità di incontrare Seth Gordon per discutere del finale di Back in Action, che prevede che Emily e Matt vengano contattati da Baron (Scott) per un’altra missione, questa volta riguardante il padre di Emily. Gordon ha detto di avere “alcune idee” su cosa potrebbe comportare un eventuale sequel, che non è ancora stato ufficialmente autorizzato da Netflix. Ha anche rivelato di aver pensato a “chi potrebbe interpretare la parte” del padre di Emily. Leggete la sua dichiarazione completa qui sotto:

Oh sì, [ho] qualche idea su cosa potrebbe riguardare e su chi potrebbe interpretare la parte, ma, sai…

Cosa significa per Back in Action 2

In definitiva, resta da vedere se un sequel del film d’azione e commedia di Netflix riuscirà mai a decollare. Le recensioni di Back in Action gli hanno fatto guadagnare un misero 25% su Rotten Tomatoes, e al momento in cui scriviamo non ci sono ancora abbastanza recensioni degli utenti per determinare se il pubblico generale la pensa diversamente dai critici. È anche troppo presto per dire se il film debutterà nella classifica Top 10 di Netflix, che non sarà aggiornata prima di martedì. Tuttavia, se il film debutterà in una posizione elevata e manterrà una forte audience nelle prime settimane, potrebbe benissimo guadagnarsi un sequel.

Se ciò dovesse accadere, Gordon sarà pronto. Il fatto che Gordon abbia già pensato a chi potrebbe essere il protagonista di un sequel e a cosa potrebbe riguardare sembra indicare che è interessato a tornare come sceneggiatore, regista o entrambi. È anche possibile che sia Diaz che Foxx possano tornare, perché questa riflessione potrebbe essere stata stimolata dal fatto che le star hanno un contratto per apparire in un sequel se il film originale dovesse avere successo.