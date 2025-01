BAFTA 2025: annunciate le candidature, Emilia Perez e Conclave i più nominati

Conclave e Emilia Pérez guidano le nomination ai premi cinematografici BAFTA 2025, guidando un mix eterogeneo di talenti e titoli in una competizione in cui, per la prima volta da anni, non c’è un chiaro favorito in nessuna delle categorie principali.

The Brutalist, Anora, Dune: Parte Due, Wicked e A Complete Unknown sono anch’essi molto in lizza, mentre artisti del calibro di Demi Moore (“The Substance“), Cynthia Erivo (“Wicked“), Jeremy Strong (“The Apprentice”), Ariana Grande (“Wicked“), Selena Gomez (“Emilia Pérez“), Mikey Madison (“Anora“), Kieran Culkin (“A Real Pain“), Yura Borisov (“Anora“), Isabella Rossellini (“Conclave“), Zoe Saldaña (“Emilia Pérez“) e Guy Pearce (“The Brutalist“) sono tra i 12 dei 24 artisti nominati, sia affermati che emergenti, che hanno ottenuto il loro primo cenno ai BAFTA.

Altrove, c’è spazio per i “soliti” attori dei BAFTA, come Saoirse Ronan (“The Outrun”), Hugh Grant (“Heretic”) e Jamie Lee Curtis (“The Last Showgirl”). Conclave, il thriller ambientato in Vaticano di Edward Berger, ha ottenuto 12 nomination, tra cui miglior film, regista, attore protagonista per Ralph Fiennes e attrice non protagonista per Isabella Rossellini. Nel frattempo, Emilia Pérez, il thriller-musicale di Jacques Audiard su un boss del cartello messicano transgender, ne ha ricevute 11, tra cui miglior film, regista, attrice protagonista per Gascón e attrice non protagonista per Gomez e Saldaña.

Ma ci sono anche numerose sorprese, tra cui la nomination di Strong per il suo ruolo di supporto nel film biografico di Ali Abassi su Donald Trump “The Apprentice” (che vedrà l’attore confrontarsi con il fratello di “Succession” Culkin). Ci sarà probabilmente gioia per il fatto che Coralie Fargeat sia entrata nella lista dei registi per il suo selvaggio body-horror “The Substance“, l’unica regista donna in lizza (anche se molti avrebbero sperato che Payal Kapadia si potesse unire a lei per “All We Imagine as Light”).

La cerimonia dei BAFTA Film Awards si terrà il 16 febbraio alla Royal Festival Hall di Londra con la star di “Doctor Who” David Tennant che torna come presentatore.

Ecco tutti i nominati ai BAFTA 2025

MIGLIOR FILM

MIGLIOR FILM BRITANNICO

“Bird” — Andrea Arnold, Tessa Ross, Juliette Howell, Lee Groombridge

“Blitz” — Steve McQueen, Tim Bevan, Eric Fellner, Anita Overland

“Conclave” — Edward Berger, Tessa Ross, Juliette Howell, Michael A. Jackman, Peter Straughan

“Il Gladiatore II” — Ridley Scott, Douglas Wick, Lucy Fisher, Michael Pruss, David Scarpa, Peter Craig

“Hard Truths” — Mike Leigh, Georgina Lowe

“Kneecap” — Rich Peppiatt, Trevor Birney, Jack Tarling, Naoise Ó Cairealláin, Liam Óg Ó Hannaidh, JJ Ó Dochartaigh

“Lee” — Ellen Kuras, Kate Solomon, Kate Winslet, Liz Hannah, Marion Hume, John Collee, Lem Dobbs

“Love Lies Bleeding” — Rose Glass, Andrea Cornwell, Oliver Kassman, Wereonika Tofilska

“The Outrun” — Nora Fingscheidt, Sarah Brocklehurst, Dominic Norris, Jack Lowden, Saoirse Ronan, Amy Liptrot

“Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl” — Nick Park, Merlin Crossingham, Richard Beek, Mark Burton

MIGLIOR DEBUTTO PER UNO SCENEGGIATORE, REGISTA E PRODUTTORE BRITANNICO

“Hoard” — Luna Carmoon (Director, writer)

“Kneecap” — Rich Peppiatt (Director, writer)

“Monkey Man” — Dev Patel (Director)

“Santosh” — Sandhya Suri (Director, writer), James Bowsher (Producer), Balthazar de Ganay (Producer), also produced by Alan McAlex, Mike Goodridge

“Sister Midnight” — Karan Kandhari (Director, writer)

MIGLIOR FILM IN LINGUA NON INGLESE

“All We Imagine as Light” — Payal Kapadia, Thomas Hakim

“Emilia Pérez” — Jacques Audiard

“I’m Still Here” (“Ainda Estou Aqui”) — Walter Salles

“Kneecap” — Rich Peppiatt, Trevor Birney

“The Seed of the Sacred Fig” — Mohammad Rasoulof, Amin Sadraei

DOCUMENTARIO

“Black Box Diaries” — Shiori Ito, Hanna Aqvilin, Eric Nyari

“Daughters” — Natalie Rae, Angela Patton

“No Other Land” — Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal, Rachel Szor

“Super/Man: The Christopher Reeve Story” — Ian Bonhôte, Peter Ettedgui, Lizzie Gilliett, Robert Ford

“Will & Harper” — Josh Greenbaum, Rafael Marmor, Christopher Leggett, Will Ferrell, Jessica Elbaum

FILM D’ANIMAZIONE

“Flow” — Gints Siibalodis, Matīss Kaža

“Inside Out 2” — Kelsey Mann, Mark Nielsen

“Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl” — Nick Park, Merlin Crossingham, Richard Beek

“Il Robot Selvaggio” — Chris Sanders, Jeff Hermann

FILM PER BAMBINI E FAMIGLIE

“Flow” — Gints Siibalodis, Matīss Kaža

“Kensuke’s Kingdom” — Kirk Hendry, Neil Boyle, Camilla Deakin

“Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl” — Nick Park, Merlin Crossingham, Richard Beek

“Il Robot Selvaggio” — Chris Sanders, Jeff Hermann

REGISTA

SCENEGGIATURA ORIGINALE

“Anora” — written by Sean Baker

“The Brutalist” — written by Brady Corbet and Mona Fastvold

“Kneecap” — written by Rich Peppiatt, story by Rich Peppiatt, Naoise Ó Cairealláin, Liam Óg Ó Hannaidh, JJ Ó Dochartaigh

“A Real Pain” — written by Jesse Eisenberg

“The Substance” — written by Coralie Fargeat

SCENEGGIATURA ADATTATA

“A Complete Unknown” — screenplay by James Mangold and Jay Cocks

“Conclave” — screenplay by Peter Straughan

“Emilia Pérez” — screenplay by Jacques Audiard

“Nickel Boys” — screenplay by RaMell Ross and Joslyn Barnes

“Sing Sing” — screenplay by Clint Bentley and Greg Kwedar, story by Clint Bentley, Greg Kwedar, Clarence ‘Divine Eye’ Maclin, John ‘Divine G’ Whitfield

ATTRICE PROTAGONISTA

ATTORE PROTAGONISTA

ATTRICE NON PROTAGONISTA

ATTORE NON PROTAGONISTA

CASTING

“Anora” — Sean Baker, Samantha Quan

“The Apprentice” — Stephanie Gorin, Carmen Cuba

“A Complete Unknown” — Yesi Ramirez

“Conclave” — Nina Gold, Martin Ware

“Kneecap” — Carla Stronge

FOTOGRAFIA

MONTAGGIO

“Anora” — Sean Baker

“Conclave” — Nick Emerson

“Dune: Parte Due” — Joe Walker

“Emilia Pérez”– Juliette Welfling

“Kneecap” — Julian Ulrichs, Chris Gill

COSTUMI

“Blitz” — Jacqueline Durran

“A Complete Unknown” — Arianne Phillips

“Conclave” — Lisy Christl

“Nosferatu” — Linda Muir

“Wicked” — Paul Tazewell

MAKE UP & HAIR

“Dune: Parte Due” — Love Larson, Eva Von Bahr

“Emilia Pérez” — Julia Floch Carbonel, Emmanuel Janvier, Jean-Christophe Spadaccini, Romain Marietti

“Nosferatu” — David White, Traci Loader, Suzanne Stokes-Munton

“The Substance” — Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon, Frédérique Arguello, Marilyne Scarselli

“Wicked” — Frances Hannon, Laura Blount, Sarah Nuth

COLONNA SONORA ORIGINALE

SCENOGRAFIA

“The Brutalist” — Judy Becker, Patricia Cuccia

“Conclave” — Suzie Davies, Cynthia Sleiter

“Dune: Parte Due” — Patrice Vermette, Shane Vieau

“Nosferatu” — Craig Lathrop

“Wicked” — Nathan Crowley, Lee Sandales

SUONO

“Blitz” — John Casali, Paul Cotterell, James Harrison

“Dune: Parte Due” — Ron Bartlett, Doug Hemphill, Gareth John, Richard King

“Il Gladiatore II” — Stéphane Bucher, Matthew Collinge, Paul Massey Danny Sheehan

“The Substance” — Valérie Deloof, Victor Fleurant, Victor Praud, Stéphane Thiébaut, Emmanuelle Villard

“Wicked” — Robin Baynton, Simon Hayes, John Marquis, Andy Nelson, Nancy Nugent Title

EFFETTI VISIVI

“Better Man” — Luke Millar, David Clayton, Keith Herft, Peter Stubbs

“Dune: Parte Due” — Paul Lambert, Stephen James, Gerd Nefzer, Rhys Salcombe

“Il Gladiatore II” — Mark Bakowski, Neil Corbould, Nikki Penny, Pietro Ponti

“Kingdom of the Planet of the Apes” — Erik Winquist, Rodney Burke, Paul Story, Stephen Unterfranz

“Wicked” — Pablo Helman, Paul Corbould, Jonathan Fawkner, Anthony Smith

CORTO D’ANIMAZIONE BRITANNICO

“Adiós” — José Prats, Natalia Kyriacou, Bernardo Angeletti

“Mog’s Christmas” — Robin Shaw, Joanna Harrison, Camilla Deakin, Ruth Fielding

“Wander to Wonder” — Nina Gantz, Stienette Bosklopper, Simon Cartwright, Maarten Swart

CORTO BRITANNICO

“The Flowers Stand Silently, Witnessing” — Theo Panagopoulos, Marissa Keating

“Marion” — Joe Weiland, Finn Constantine, Marija Djikic

“Milk” — Miranda Stern, Ashionye Ogene

“Rock, Paper, Scissors” — Franz Böhm, Ivan, Hayder Rothschild Hoozeer

“Stomach Bug” — Matty Crawford, Karima Sammout-Kanellopoulou

EE RISING STAR AWARD (votati dal pubblico)