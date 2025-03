Captain America: Brave New World, nuove foto offrono il primo sguardo ufficiale del Leader

Abbiamo intravisto qualche ombra di Tim Blake Nelson nei panni di Samuel Sterns, alias il Leader, durante i preparativi per l’uscita di Captain America: Brave New World, ma grazie ora ad alcune nuove foto promozionali dell’ultimo film dei Marvel Studios, abbiamo la nostra migliore visione del cattivo. Sterns non assomiglia molto alle iniziali immagini promozionali trapelate del personaggio, il che suggerisce che sono stati presi in considerazione diversi design alternativi. Oltre a essere rasato, il suo caratteristico cranio allungato è molto più piccolo, con il cervello parzialmente esposto (il personaggio ha comunque avuto un aspetto simile in alcuni fumetti).

Nelson ha fatto il suo debutto come Dr. Sterns nel film L’incredibile Hulk del 2008 e, sebbene abbia iniziato la sua trasformazione nel Leader alla fine del film, non è stato più visto o menzionato nel MCU fino a quando non è riapparso per cercare vendetta sul Presidente Ross (Harrison Ford). Verso la fine di Captain America: Brave New World, Sterns riesce a costringere Ross a trasformarsi in Hulk Rosso, ma nel frattempo si arrende alle autorità e viene mandato sulla Zattera.

Powered by

Nella scena post-credits del film, Sam Wilson (Anthony Mackie) fa visita al Leader nella sua cella e viene informato di alcuni misteriosi “altri” che stanno arrivando per causare problemi a Cap e a chiunque sarà la sua nuova squadra di Vendicatori. Rivedremo Sterns nel MCU? Non pensiamo che la Marvel abbia riportato in vita il personaggio solo per questo film, per cui riteniamo che avrà ancora un ruolo da svolgere in qualsiasi progetto legato a Hulk. Ad ogni modo, qui si possono vedere le immagini in alta definizione.

LEGGI ANCHE: Captain America: Brave New World, il regista parla del controverso design del leader di Tim Blake Nelson

CORRELATE:

La trama e il cast di Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprende da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreterà la cattiva Diamondback, mentre Giancarlo Esposito sarà Sidewinder. Harrison Ford, invece, assume qui il ruolo di Thaddeus “Thunderbolt” Ross, che a quanto rivelato dal primo trailer si trasformerà ad un certo punto nel Hulk Rosso. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Il film è al cinema dal 12 febbraio.