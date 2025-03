James Cameron celebra la vittoria agli Oscar di Zoe Saldaña: “È una fot***a leonessa”

Una delle interpreti più versatili del settore, Zoe Saldaña, ha vinto l’Oscar come miglior attrice non protagonista per il ruolo di Rita Mora Castro nella controversa commedia musicale spagnola Emilia Pérez. In questo modo è diventata la prima attrice americana di origine dominicana a vincere un Oscar e ha ricevuto elogi e riconoscimenti dal mondo della recitazione per il suo talento. Tra i complimenti ricevuti vi sono anche quelli di dei registi più importanti e di successo di tutti i tempi, James Cameron, che con l’attrice sta lavorando alla saga di Avatar.

In un’intervista a Variety, Cameron, che nella sua carriera ha ricevuto tre premi Oscar, ha elogiato la sua due volte (per ora) protagonista. I due hanno lavorato a stretto contatto per l’epico spettacolo di fantascienza Avatar di Cameron e per il suo seguito Avatar: La via dell’acqua, in cui Saldana interpreta il personaggio di Neytiri. Cameron ha rivelato la sua gioia nel vedere Saldaña ricevere un riconoscimento per il suo talento, affermando che è sempre stata un’interprete di livello mondiale. Di seguito ecco i commenti completi di Cameron:

Powered by

“Sono stato molto felice di vedere Zoe riconosciuta come l’interprete di livello mondiale che noi, nella famiglia di “Avatar”, abbiamo sempre saputo essere. Il suo discorso di accettazione è stato un nobile promemoria di ciò che le famiglie di immigrati portano agli Stati Uniti e a Hollywood. Ho lavorato con attori premiati con l’Oscar e non c’è nulla che Zoe stia facendo che sia di un calibro inferiore. Ma poiché nel mio film interpreta un “personaggio in computer grafica”, in un certo senso non conta, il che per me non ha alcun senso. Può passare da regale a completamente selvaggia in due nanosecondi. Quella donna è feroce. È una fottuta leonessa”.

Il significato dei commenti di James Cameron per la carriera di Zoe Saldaña

Zoe Saldaña ha avuto una carriera variegata e di successo, recitando in blockbuster come Guardiani della Galassia e Avatar, ma anche in film drammatici come The Words. I film di maggior incasso di Saldaña hanno guadagnato più di 15 miliardi di dollari in tutto il mondo. L’attrice ha sempre avuto un grande talento e la vittoria dell’Oscar dimostra che le sue capacità di attrice sono state ufficialmente riconosciute. Dai commenti di Cameron si evince – qualora ci fossero dubbi – che ha sempre creduto nelle sue capacità, nella sua gamma e nella sua forza come interprete.

Sebbene gli Oscar abbiano avuto la loro parte di controversie nell’ultimo decennio, non c’è dubbio che rimangano l’apice del riconoscimento dei premi nel settore, e le vittorie portano con sé il plauso, oltre ad aprire maggiori opportunità per progetti futuri. Il riconoscimento ottenuto da Saldaña farà sicuramente bene alla sua carriera e potrebbe portare a un maggiore successo in futuro. Intanto, si attende di rivederla in Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo di cinque capitoli della saga.