Alien: Pianeta Terra, lo Xenomorfo invade il pianeta nel nuovo terrificante teaser

Hulu ha pubblicato un’anteprima delle sue prossime serie televisive, il che significa che abbiamo un nuovo sguardo su Alien: Pianeta Terra. La breve anteprima offre il primo sguardo vero e proprio all’interpretazione dello showrunner Noah Hawley dell’iconico Xenomorfo, ed è adeguatamente terrificante. È difficile dire quanto questa interpretazione differisca dalle altre che abbiamo visto nel corso dei decenni. Tuttavia, il design è più o meno quello che ci si aspetta e forse è il più vicino a come il terrificante alieno è apparso per la prima volta nel classico del 1979.

Altri frammenti includono un’inquadratura del personaggio di Timothy Olyphant, il giovane cast di Alien: Pianeta Terra e frammenti relativamente inquietanti che accennano al caos che si scatenerà quando lo Xenomorfo farà sentire la sua presenza sulla Terra. “Quando una misteriosa nave spaziale si schianta sulla Terra, una giovane donna (Sydney Chandler) e un gruppo di soldati tattici fanno una scoperta fatale che li mette faccia a faccia con la più grande minaccia del pianeta nell’attesissima serie televisiva di FX Alien: Pianeta Terra del creatore Noah Hawley”, si legge nel titolo dello show.

E aggiunge: “Il pianeta perfetto per l’organismo perfetto. Alien: Pianeta Terra arriva nel 2025. Solo su Hulu”. I fan di Alien hanno atteso decenni per vedere lo Xenomorfo sul suolo patrio e non possiamo fare a meno di chiederci cosa significherà per il nostro pianeta. In precedenza è stato riferito che la serie sarà probabilmente ambientata verso la fine di questo secolo, un’indicazione piuttosto forte che si svolge qualche anno prima di Prometheus e decenni prima del classico Alien di Ridley Scott.

Hawley ha anche confermato di aver parlato con Scott (che funge da produttore esecutivo) e che la sua prossima serie televisiva ignorerà in gran parte gli eventi di Prometheus e Alien: Covenant per reggersi sulle proprie gambe, anche se con una leggera derivazione dal film originale. “Penso che i finali siano ciò che dà significato a una storia, e quindi non si dovrebbe mai iniziare una storia senza un senso di dove sta andando, perché così si può davvero costruire quel significato”, ha detto Hawley del suo piano multi-stagione per Alien: Pianeta Terra l’anno scorso.

Di seguito, ecco il teaser rilasciato da Hulu: