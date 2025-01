George Miller potrebbe dirigere World War Hulks o Thor 5 per i Marvel Studios

È da molto tempo che aspettiamo un nuovo film su Hulk. Mentre il franchise degli Avengers, Thor: Ragnarok e She-Hulk: Attorney at Law hanno contribuito a riempire il vuoto, Bruce Banner non è più al centro della scena dal film del 2008 L’incredibile Hulk. Di recente, si è però parlato molto di un progetto su World War Hulks, apparentemente confermato da diversi scooper e anche da un recente annuncio di Production Weekly che suggerisce che le riprese potrebbero iniziare già quest’anno, potenzialmente con un regista molto interessante: George Miller.

World of Reel ha ora fatto delle ricerche e sostiene di aver appreso che il progetto è effettivamente in fase di sviluppo; infatti, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige avrebbe già contattato numerosi registi, tra cui spicca George Miller, regista di Mad Max: Fury Road e Furiosa. È però interessante notare che Miller di recente ha espresso interesse a dirigere Thor 5 dopo aver lavorato con Chris Hemsworth su Furiosa. Anzi, proprio l’attore sarebbe stato responsabile di organizzare l’incontro tra il regista e Feige.

È da tempo che George Miller flirta con l’idea di dirigere un film di supereroi, naturalmente, visto che era stato chiamato per dirigere Justice League: Mortal, un film che è però andato in fumo prima dell’inizio della produzione. Ha anche difeso il genere dicendo. “Li guardo tutti. Ad essere onesti, in termini di questo dibattito, il cinema è cinema ed è una chiesa molto ampia. Il banco di prova, in definitiva, è il significato che ha per il pubblico”. Chissà che proprio questo suo interesse al genere non lo porti ad assumere la regia di un progetto ambizioso come quello di World War Hulks e, chissà, magari anche di Thor 5.

Cosa potrebbe accadere in un World War Hulk diretto da George Miller?

La scorsa estate The Cosmic Circus, parlando del progetto come una cosa certa, ha affermato: “L’idea è che Bruce Banner, che già in She-Hulk: Attorney At Law aveva parlato dei pericoli del sangue di Hulk, veda finalmente realizzarsi il suo peggior incubo: il governo degli Stati Uniti e i governi di tutto il mondo che creano i propri Hulk”. “Questo potrebbe essere il punto di rottura per Banner e potrebbe potenzialmente vedere il ritorno dell’Hulk Selvaggio che la gente ha desiderato vedere per tanto tempo, mentre si scontra con il Presidente Ross nei panni di Hulk Rosso, cosa che mi è stato detto accadrà prima che poi”.

Alla luce di tali indiscrezioni si può ripensare a come fino ad oggi siano state gettate le basi per tutto questo e il fatto che il tutto culmini con Hulk al centro della scena ha tutte le carte in regola per essere un grande film. Tuttavia, si tratta anche di un significativo allontanamento dai fumetti, che vedevano il gigante dichiarare guerra agli Illuminati e all’intero pianeta. Ad oggi, World War Hulks è un progetto non ancora confermato, ma i continui rumor a riguardo, tra cui quello relativo alla possibile regia di George Miller, suggeriscono che potrebbe prima o poi essere annunciato, per la gioia dei fan.