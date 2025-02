Captain America: Brave New World, Harrison Ford parla del futuro di Hulk Rosso

Dopo aver trascorso decenni a evitare domande sui suoi ruoli nei franchise di Star Wars e Indiana Jones, Harrison Ford è ora entrato a far parte del MCU… il che probabilmente significa che passerà il resto della sua carriera a essere tormentato per il ritorno di Hulk Rosso. La conferenza stampa mondiale di Captain America: Brave New World si è svolta questo fine settimana e durante tale evento a Ford – come riportato da ComicBookMovie – è stato proprio chiesto del suo futuro nei panni di “Thunderbolt” Ross. L’attore ha confermato di essere desideroso di riprendere il ruolo, il che presumibilmente significa che Hulk Rosso sopravviverà agli eventi di Captain America: Brave New World.

“Spero che possa tornare”, ha detto il leggendario attore. “Spero che [ci sia] una storia in cui possa svilupparsi in qualcosa di diverso da Hulk Rosso. Penso che abbiamo la capacità di cambiare forma tra Hulkness e l’umanità, ma questo non è proprio il mio campo”. “Sono stato molto felice dell’opportunità di giocare in questo parco giochi”, ha aggiunto Ford. “Che gruppo incredibile di persone con cui lavorare e che realtà fantasiosa. Quindi non vedevo l’ora di avere una parte”.

Nelle interviste Ford attribuisce al compianto William Hurt il merito di aver gettato le basi per fargli assumere il ruolo di un antagonista introdotto per la prima volta ne L’incredibile Hulk del 2008. “Mi piace pensare che il personaggio fosse molto adatto a me. Sono stato onorato di poter fare il mio lavoro su una base che un attore meraviglioso, Bill Hurt, ha fornito al personaggio”, ha condiviso Ford. “E la storia è una meravigliosa estensione delle storie di cui Thunderbolt Ross ha fatto parte”.

“Ho guardato i film della Marvel e ho visto attori che mi piacevano molto, che ammiravo molto, divertirsi molto. E ho pensato: ‘Ehi, ne voglio un po’ anche io’”. Per quanto riguarda il suo approccio alla trasformazione in Red Hulk, ha rivelato: “Ho semplicemente scelto di farlo. E nessuno mi ha fermato”. Non resta a questo punto che attendere altri 9 giorni, tra i quali Captain America: Brave New World e sarà possibile scoprire il ruolo che Hulk Rosso avrà all’interno di esso.

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreterà la cattiva Diamondback, mentre Giancarlo Esposito sarà Sidewinder. Harrison Ford, invece, assume qui il ruolo di Thaddeus “Thunderbolt” Ross, che a quanto rivelato dal primo trailer si trasformerà ad un certo punto nel Hulk Rosso. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Il film è al cinema dal 13 febbraio.