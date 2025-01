Supergirl: Woman of Tomorrow, Tom King conferma l’inizio delle riprese

All’inizio di questa settimana è stato segnalato che le riprese di Supergirl: Woman of Tomorrow sono cominciate nel Regno Unito e ciò è stato confermato oggi in un post Instagram (ora cancellato) dello sceneggiatore di fumetti Tom King.

King ha scritto la serie su cui si basa questo film e, sui social media, ha scritto: “Mentre iniziano le riprese di Supergirl Woman of Tomorrow, ecco la copertina senza lettere del numero 1. Penso che la prima immagine tratta dal libro sia quella del genio [Bilquis Evely]. L’ha centrato subito”.

Powered by

Ci auguriamo che venga condiviso un primo sguardo ufficiale al ritorno della Maiden of Might sul grande schermo da un giorno all’altro. Sfortunatamente, sembra improbabile che otterremo molte foto dal set dal momento che la maggior parte dell’azione ambientata nello spazio e quindi ci saranno un sacco di interni con il green screen.

King, uno degli scrittori di Lanterns di Max, ha probabilmente fatto da consulente per Supergirl: Woman of Tomorrow. In una recente intervista con CBM, ha rivelato la sua eccitazione nel vedere il cast del film riunirsi. “È stato surreale, amico. È stato surreale [Ride]. Sì, la cosa di Supergirl che si è unita.” “L’ho appena pubblicato su Instagram, ma il personaggio principale prende il nome dalla mia nipotina, Ruthye, quindi andare da lei e dirle: “Farai un film” e vedere il suo viso illuminarsi… è una delle gioie della mia vita. È emozionante”, ha aggiunto King.

Cosa sappiamo di Supergirl: Woman of Tomorrow?

Supergirl: Woman of Tomorrow sarà il secondo film DCU dei DC Studios e sarà diretto dal regista di Curdelia Craig Gillespie. Ana Nogueira (The Vampire Diaries) ha scritto la sceneggiatura dopo essere stata inizialmente assunta per scrivere il film di Supergirl con Sasha Calle di Flash.

Nel film, Supergirl viaggia attraverso la galassia per festeggiare il suo 21° compleanno con Krypto il Supercane. Lungo la strada, incontra una giovane donna di nome Ruthye e finisce per intraprendere una ricerca omicida di vendetta. Il cast include Milly Alcock nel ruolo di Supergirl, Eve Ridley nel ruolo di Ruthye Marye Knoll, Matthias Schoenaerts nel ruolo di Krem delle Colline Gialle e Jason Momoa nel ruolo di Lobo.

Quando Supergirl: Woman of Tomorrow fu annunciato per la prima volta, Gunn disse: “Vediamo la differenza tra Superman che è stato mandato sulla Terra e cresciuto da genitori amorevoli fin da quando era un neonato, rispetto a Supergirl che è stata cresciuta su una roccia, un frammento di Krypton, e ha visto tutti intorno a lei morire ed essere uccisi in modi terribili per i primi 14 anni della sua vita, e poi è arrivata sulla Terra quando era una ragazzina”. “È molto più hardcore, non è esattamente la Supergirl che siamo abituati a vedere”, ha concluso.

James Gunn e Peter Safran hanno annunciato il reboot di Supergirl durante la giornata stampa dello studio nel gennaio dello scorso anno, quando è stato rivelato lo slate del DCU “Gods and Monsters“. Il progetto sarà basato almeno in parte sull’omonima serie di fumetti di King del 2022.