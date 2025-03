Death Stranding 2: anche Luca Marinelli nel nuovo trailer

L’attesissimo Death Stranding 2: On the Beach di Kojima Productions ha finalmente una data di uscita e un trailer di pre-ordine di 10 minuti. Il sequel, annunciato per la prima volta nel 2022, continuerà la storia del primo gioco di Hideo Kojima (creatore del franchise di Metal Gear Solid). In Death Stranding 2, i giocatori torneranno nel mondo fantascientifico del suo predecessore e scopriranno un altro capitolo del racconto post-apocalittico di sopravvivenza e umanità. La vera notizia che scopriamo con questo trailer è che nel nuovo videogioco, oltre a Norman Reedus che torna nel suo ruolo, vedremo anche un nutrito cast di volti noti, tra cui il nostro Luca Marinelli che, reduce dal successo di M, interpreta il personaggio di Neil.

L’incredibile trailer rivela i dettagli della storia, svela nuovi personaggi e mostra ambienti sbalorditivi che i giocatori potranno esplorare nei panni del protagonista del gioco, Sam.

Death Stranding 2: On the Beach uscirà come esclusiva per PlayStation 5 il 26 giugno 2025. I preordini inizieranno il 17 marzo alle 10:00 (ora locale). Un’edizione standard del gioco costerà $ 69,99, con una Digital Deluxe Edition al prezzo di $ 79,99 e una Collector’s Edition a $ 229,99.

Data di preordine di Death Stranding 2: On The Beach: 17 marzo 2025

Data di uscita di Death Stranding 2: On The Beach: 26 giugno 2025

Tutto quello che sappiamo su Death Stranding 2

Il sequel ha un cast di personaggi costellato di star

Gli eventi di Death Stranding 2: On The Beach si svolgono dopo il primo gioco e seguono ancora una volta il corriere Sam Porter Bridges (Norman Reedus) mentre attraversa un mondo che ha iniziato a riconnettersi dopo gli eventi del titolo precedente. Mentre gli umani ricominciano a formare relazioni, alcuni vecchi nemici minacciosi riappaiono e il gioco si sforza di rispondere alla domanda se sia stata una buona idea riconnettersi. Norman Reedus torna per il ruolo di Sam in Death Stranding 2. Reedus sarà accompagnato da diversi attori di prima categoria, tra cui:

Léa Seydoux Fragile

George Miller nel ruolo di Tarman

Troy Baker nel ruolo di Higgs

Elle Fanning nel ruolo di Tomorrow

Fatih Akin nel ruolo di Dollman

Shioli Kutsuna nel ruolo di Rainy

Alastair Duncan nel ruolo del Presidente

Alissa Jung nel ruolo di Lucy

Nicolas Winding Refn nel ruolo di Heartman

Luca Marinelli nel ruolo di Neil

Debra Wilson nel ruolo del Dottore

E Charlie. Solo Charlie.