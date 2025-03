Jon Bernthal garantisce che il nuovo Punisher non sarà edulcorato

Jon Bernthal ha interpretato per la prima volta Frank Castle nella seconda stagione di Daredevil e, nonostante la storia delle origini del suo personaggio fosse un po’ contorta, l’interpretazione di The Punisher da parte dell’ex attore di The Walking Dead ha riscosso un grande successo tra i fan.

Seguì uno spin-off, che durò solo due stagioni prima che il lancio di Disney+ vedesse Netflix staccare la spina a questa e a tutte le altre serie Marvel Television che ospitava. Da allora, Jon Bernthal ha ripreso quello che probabilmente è il suo ruolo più iconico in Daredevil: Rinascita (la nostra recensione). Sebbene si preveda che apparirà solo in alcuni episodi, l’attore avrà probabilmente più cose da fare quando arriverà la seconda stagione l’anno prossimo e ha confermato di essere al centro della scena in una presentazione speciale che sta scrivendo con il regista Reinaldo Marcus Green.

Secondo The Hollywood Reporter, questo show andrà in onda nel 2026 insieme a Daredevil: Rinascita e, alla première SXSW del suo nuovo film The Accountant 2, Jon Bernthal ha condiviso alcune intuizioni su cosa possono aspettarsi i fan.

“Tengo molto a Frank, sono davvero grato di avere l’opportunità di raccontare la storia che penso i fan meritino”, ha detto. “Stiamo dando il massimo e stiamo cercando di raccontare una storia di Frank Castle che volterà le spalle al pubblico: non sarà facile, non sarà leggera e penso che sia la versione che questo personaggio merita e sono più che onorato e grato di avere questa opportunità”.

Alla domanda su come lo speciale autonomo si confronterà con la serie Netflix, Bernthal ha anticipato: “Sarà dark; Frank non ha alcun interesse a far emergere l’oscurità. Non sarà facile. Non so se questo è il tono di Netflix, allora sarà così. Non sarà un Punisher edulcorato, te lo prometto”.

Sembra che Bernthal si stia preparando a offrire un’interpretazione ancora più autentica di Frank Castle rispetto a quella che abbiamo visto su Netflix, e ciò significa che sarà violenta e, a giudicare da queste osservazioni, anche piuttosto stimolante. Prima di arrivare a questo, The Punisher avrà un ruolo chiave da svolgere in Daredevil: Rinascita.

I dettagli su Daredevil: Rinascita

Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

La serie Daredevil: Rinascita vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Rinascita debutta su Disney+ il 5 marzo 2025.