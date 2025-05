Demi Moore e Colman Domingo protagonisti dell’epico romance Strange Arrivals

Demi Moore e Colman Domingo reciteranno insieme in Strange Arrivals, un’epica storia d’amore della See-Saw Films. Come riportato da Variety, premio Oscar Roger Ross Williams dirige il film, ispirato all’incredibile storia vera di Betty e Barney Hill, una coppia interrazziale che, nel 1961, divenne il primo caso di rapimento alieno di cui si abbia notizia, mentre tornavano dalla loro luna di miele alle cascate del Niagara. La loro esperienza li catapultò nella fama e nella celebrità, ma sotto la notorietà ribolliva la verità su ciò che era realmente accaduto quella notte, che avrebbe messo alla prova anche la più epica delle storie d’amore.

“Come regista, poter lavorare con attori al top del loro mestiere è un sogno”, ha dichiarato Roger Ross Williams. “Demi e Colman che si riuniscono per la prima volta per dare vita alla bellissima sceneggiatura di Jane Anderson che illumina la condizione umana, sarà una magia. Sono anche entusiasta di lavorare al fianco dello straordinario team di See-Saw. Hanno un’incredibile esperienza nella realizzazione di storie guidate da artisti, e non potremmo essere in mani migliori”.

“Roger è un regista con una straordinaria capacità di far emergere interpretazioni stratificate e profondamente autentiche e di raccontare storie che risuonano a lungo dopo i titoli di coda”, hanno dichiarato Emile Sherman e Iain Canning, produttori del film con la See-Saw. “La sua passione per l’esplorazione delle profondità della condizione umana e la sua abilità nell’orientarsi tra i confini sfumati della verità, della paura e dell’ignoto, lo rendono il regista perfetto per dare vita all’avvincente storia di Betty e Barney Hill. Con la potente combinazione di Demi e Colman a capo del cast, il film promette di essere un’esperienza cinematografica accattivante e indimenticabile”.

Aggiunge poi la produttrice Samantha Lang: “Questa è un’avvincente storia d’amore, portata sullo schermo dalla magnifica Jane Anderson. Con la visione umana e potente di Roger Ross Williams alla regia, e con gli straordinari Demi Moore e Colman Domingo, che reimmaginano questo momento iconico della storia. Mi sento incredibilmente onorata di far parte di questa storia d’amore epica”.