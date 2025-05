The Boys – Stagione 5: Eric Kripke anticipa “forti tensioni emotive” tra Homelander e Soldier Boy

Eric Kripke, showrunner della serie Prime Video The Boys, basata sulla serie di fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, ha anticipato intensi archi emotivi che saranno alla base della quinta stagione. La serie è iniziata nel 2019 e ha ad oggi avuto quattro stagioni complete e una stagione della serie spinoff, Gen V. La stagione 5 di The Boys è attualmente in fase di riprese e vedrà il ritorno del popolare personaggio Soldier Boy, visto nella scena post-credits del finale della quarta stagione (qui la recensione).

In un’intervista rilasciata a TV Insider, Kripke ha in particolare parlato della relazione tra Homelander (Antony Starr) e Solider Boy (Jensen Ackles). “Il punto di Homelander – e ne parlavo proprio ieri con Antony – è che è una specie di tragedia, in realtà, ma alla fine vuole solo qualcuno che lo ami. Cerca di accumulare tutto questo potere solo perché qualcuno da qualche parte lo ami, ma tutti hanno paura di lui proprio a causa di tutto quel potere. E penso che lo stesso valga per il soldato Boy…. Homelander uole solo un padre che lo ami e sia orgoglioso di lui”.

“E senza rovinare nulla della quinta stagione, direi che, poiché la rivelazione che Soldier Boy era suo padre è arrivata così tardi nella terza stagione, non abbiamo mai avuto la possibilità di giocarci, ma in realtà su questo rapporto padre-figlio tra questi due personaggi c’è molto materiale da estrarre e molte svolte emotive difficili da affrontare. Quindi saremo in grado di approfondire questo aspetto nella quinta stagione, ed è stato uno spasso vedere questi due attori giocare l’uno con l’altro durante le riprese.

Come spiega Kripke nella sua citazione, Soldier Boy si rivela essere il padre di Homelander nella terza stagione di The Boys (qui la recensione). Alla fine di quella stagione, il personaggio sembra esplodere e morire, annullando le possibilità che il personaggio di Starr sviluppi un profondo legame padre-figlio. Solo nel finale della quarta stagione di The Boys viene invece rivelato che Soldier Boy è vivo e in coma nel criosonno. Homelander lo scopre durante la scena post-credits, ma le conseguenze di questa rivelazione saranno pienamente esplorate nella quinta stagione.

L’idea che Homelander “voglia solo qualcuno che lo ami” può essere rintracciata per tutta la durata della serie fino ad ora. Il personaggio ha un’ossessione per il latte materno, che potrebbe riflettere un desiderio di amore materno che non ha sperimentato da bambino. Questo si proietta su tutte le relazioni sentimentali che ha nella serie, che mostrano tutte una sorta di disperazione da parte del personaggio. Sembra che la quinta stagione di The Boys si concentrerà dunque sulla relazione tra Soldier Boy per riflettere questo aspetto del suo carattere.

Cosa sappiamo della stagione 5 di The Boys?

Parlando con TV Guide dei suoi piani per la stagione finale all’inizio di quest’anno, a Kripke è stato chiesto se ha già deciso chi sopravviverà e chi invece farà una fine senza dubbio disordinata. “Chiunque morirà nella quinta stagione se lo meriterà ampiamente. Abbiamo un certo senso di chi vive e di chi muore, ma non abbiamo ancora deciso tutto. Ma si può fare l’ultima stagione di uno show e uscire di scena alle proprie condizioni, quindi non tutti ce la faranno”.

Il cast di The Boys vede protagonisti Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti. Si uniranno per la quarta stagione anche Susan Heyward, Valorie Curry e Jeffrey Dean Morgan.

The Boys è basata sul fumetto certificato bestseller dal New York Times, creato da Garth Ennis e Darick Robertson, qui in veste anche di executive producer, e sviluppato dall’executive producer e showrunner Eric Kripke. The Boys è prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios, in collaborazione con Kripke Enterprises, Original Film e Point Grey Pictures. E’ disponibile su Prime Video.

