Dev Patel scrive, dirige e recita in The Peasant

Dev Patel ha in cantiere il suo prossimo progetto da regista: The Peasant. Patel è noto principalmente come attore, avendo brillato nel ruolo principale in The Millionaire. Sebbene questo film non gli sia valso una nomination all’Oscar, è stato accolto con grande entusiasmo dall’Academy, vincendo il premio come Miglior Film. Patel è stato successivamente candidato come Miglior Attore Non Protagonista per aver interpretato la versione adulta di Saroo Brierley nel dramma biografico Lion. Tra i suoi altri ruoli chiave figurano parti in The Green Knight e Chappie.

Secondo The Hollywood Reporter, Dev Patel sarà protagonista e regista di The Peasant. Oltre a questo, scriverà anche la sceneggiatura del film. Il film sarà prodotto da Fifth Season e Thunder Road Pictures. Descritto come un thriller di vendetta, The Peasant sarà ambientato nel Medioevo del 1300 e si concentrerà su un pastore che affronta dei cavalieri mercenari che hanno saccheggiato la sua comunità. La storia sarà ambientata nell’India feudale.

Le ambizioni di Dev Patel

Sebbene la recitazione abbia costituito la maggior parte della sua carriera, Dev Patel ha compiuto un passo importante lo scorso anno debuttando alla regia. Ha diretto Monkey Man, di cui, come nel caso di The Peasant, è stato anche attore e co-sceneggiatore. Pertanto, questo progetto sarà il secondo lungometraggio di Patel e un ottimo modo per dimostrare ulteriormente il suo valore nel suo lavoro dietro le quinte.

Il film lo vedrà anche collaborare nuovamente con Thunder Road Pictures, che ha prodotto Monkey Man. Lo studio è anche responsabile dei film di John Wick. The Peasant è già stato paragonato a John Wick, così come a Braveheart, rendendo quel gruppo particolarmente adatto a lavorare al film. Anche Monkey Man aveva elementi di John Wick, essendo un film d’azione con un solo protagonista, quindi The Peasant consoliderà ulteriormente questo sottogenere come chiave per il lavoro di Patel e proseguirà il suo rapporto di lavoro con Thunder Road.