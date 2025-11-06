HomeCinema News2025

Ecco le prime foto dal set del nuovo thriller Netflix di Robert Pattinson e Denzel Washington

Di Chiara Guida

-

Robert Pattinson
L'attore Robert Pattinson partecipa alla prima di On The Road durante il 65° Festival di Cannes il 23 maggio 2012 a Cannes, Francia - Foto di Arp via Depositphoto.com

Sono state rivelate le prime foto di Here Comes the Flood. L’attesissimo film di Netflix unirà due talenti unici: Denzel Washington e Robert Pattinson. Durante una recente intervista per promuovere il suo nuovo film, Die My Love, Pattinson ha rivelato di aver iniziato le riprese di Here Comes the Floodquesta settimana a New York“.

Ora, tramite What’s on Netflix, sono state rivelate le prime foto dal set di Here Comes the Flood. Le foto mostrano Denzel Washington e Robert Pattinson a Bloomfield, nel New Jersey, mentre tengono in mano i copioni e si preparano per una scena, vestiti con abiti casual e adatti alle condizioni meteo. Clicca sul link qui sotto e scorri verso il basso per vedere le foto dal set:

Clicca qui per vedere le foto dal set tramite What’s On Netflix

Diretto dal candidato all’Oscar Fernando Meirelles (City of God), con una sceneggiatura scritta dal candidato all’Oscar Simon Kinberg (The Martian), Here Comes the Flood segue “una guardia di banca, un cassiere e un ladro provetto in un mortale gioco di truffe e doppi incroci”, si legge nella sinossi ufficiale, che lo descrive anche come “un film di rapina non convenzionale”.

Guidato da Robert Pattinson e dal due volte premio Oscar Denzel Washington (Glory, Training Day), il cast include anche Daisy Edgar-Jones, candidata ai BAFTA per Normal People, nota anche per i suoi ruoli in Where the Crawdads Sing (2022) e Twisters (2024). Il cast di supporto include Danai Gurira (The Walking Dead), Sean Harris (Mission: Impossible), Moises Arias (Fallout) e il candidato agli Emmy Justin Kirk (Angels in America).

Here Comes the Flood segna la prima volta che Denzel Washington e Daisy Edgar-Jones saranno i protagonisti di un film Netflix, sebbene il primo abbia prodotto progetti come Ma Rainey’s Black Bottom (2020) e The Piano Lesson (2024).

Le riprese nel New Jersey dovrebbero proseguire fino a gennaio 2026. Se la produzione si concluderà in tempo, sembra probabile un’uscita su Netflix per Here Comes the Flood verso la fine del 2026.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
