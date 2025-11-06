The Batman – Parte II: Madelaine Petsch si candida per interpretare Poison Ivy

Nel corso degli anni abbiamo visto più che abbastanza personaggi come Joker, Due Facce e Il Pinguino sui nostri schermi. Quindi, ora speriamo che The Batman – Parte II e The Brave and the Bold possano spostare l’attenzione su alcuni volti meno familiari. Hush, Mr. Freeze e Poison Ivy sono tra i suggerimenti più popolari dei fan. Dopo essersi vestita come quest’ultima cattiva per Halloween un paio di anni fa, la star di Riverdale e The Strangers Madelaine Petsch ha chiarito che vuole provare a trasformarsi nella villain sullo schermo.

In una nuova intervista, l’attrice ha spiegato perché è così interessata a dare vita a Poison Ivy e ha suggerito che potrebbe farlo nel sequel di The Batman di Matt Reeves. “Ci stiamo lavorando”, ha esordito. “Mi sono vestita da Poison Ivy, molti Halloween fa, solo per attirare la loro attenzione. È come dire: ‘Ehi, Matt Reeves, ci stai prestando attenzione?’. Non hanno ancora realizzato il film, quindi chi lo sa?”. Le foto (si possono vedere qui) qui sotto dimostrano che Petsch sarebbe perfetta per la parte, ma sarebbe adatta a interpretare la cattiva?

Questo è oggetto di dibattito, anche se l’attrice ha un vasto seguito di fan ed è chiaramente appassionata del ruolo. A meno di una profonda reinvenzione, tuttavia, Poison Ivy probabilmente non è adatta al Batverse di Reeves. Un personaggio con la capacità di controllare le piante e di soggiogare gli uomini con un bacio non è proprio l’ideale per il mondo realistico che il regista ha immaginato, ma la DCU e The Brave and the Bold? Quello potrebbe essere un film in cui Poison Ivy potrebbe trovare il proprio spazio.

Tutto quello che sappiamo su The Batman – Parte II

The Batman – Parte II è uno dei film più attesi del nuovo panorama DC, ma il suo percorso produttivo non è stato privo di ostacoli. Inizialmente previsto per ottobre 2025, il sequel diretto da Matt Reeves è stato rinviato al 1° ottobre 2027. I ritardi sono stati giustificati da esigenze legate alla scrittura della sceneggiatura e al calendario riorganizzato della DC sotto la nuova guida di James Gunn e Peter Safran, che stanno ristrutturando l’intero universo narrativo. Nonostante ciò, Reeves ha confermato che le riprese inizieranno nella primavera 2026 e Gunn ha recentemente letto la sceneggiatura, definendola “grandiosa”, un segnale incoraggiante per i fan.

Sul fronte del cast, è confermato il ritorno di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne/Batman, all’interno dell’universo narrativo alternativo noto come “Elseworlds”, separato dal DCU principale. Dovrebbero tornare anche Jeffrey Wright come il commissario Gordon e Andy Serkis nel ruolo di Alfred. I rumor più insistenti ruotano attorno alla possibile introduzione di Hush e Clayface (che avrà inoltre un film tutto suo) come villain principali, anche se nulla è stato ancora ufficializzato. C’è chi ipotizza un ampliamento del focus sulla corruzione sistemica di Gotham, riprendendo i toni noir e investigativi del primo capitolo, con Batman sempre più immerso in un mondo in cui la linea tra giustizia e vendetta si fa sottile.

Per quanto riguarda la trama, le indiscrezioni suggeriscono un’evoluzione psicologica per Bruce Wayne, alle prese con le conseguenze delle sue azioni e un Gotham sempre più caotica, anche dopo gli eventi della serie spin-off The Penguin con Colin Farrell (anche lui probabile membro del cast). Alcune fonti parlano di un possibile scontro morale con Harvey Dent, figura ambigua per eccellenza, o di un Batman costretto a confrontarsi con i limiti del suo metodo. Al momento, tutto è però ancora avvolto nel riserbo, ma la conferma della sceneggiatura completa e approvata lascia ben sperare per l’inizio delle riprese entro l’autunno e per un sequel che promette di essere ancora più cupo, ambizioso e introspettivo.

Reeves spera naturalmente che il suo prossimo film su Batman abbia lo stesso successo del primo. The Batman del 2022 ha avuto un’ottima performance al botteghino, incassando oltre 772 milioni di dollari in tutto il mondo e ottenendo un ampio consenso da parte della critica. Queste recensioni entusiastiche sono state portate avanti nella stagione dei premi, visto che il film ha ottenuto quattro nomination agli Oscar. Nel frattempo, Reeves ha espanso la serie DC Elseworld con la già citata serie spin-off di Batman, The Penguin, disponibile su Sky e NOW, per l’Italia.

L’uscita di The Batman – Parte II è ora prevista per il 1 ottobre 2027.