Scarlett Johansson dice che il suo ritorno come Vedova Nera “non avrebbe senso”

È un periodo molto intenso per Scarlett Johansson che, mentre continua la sua attività di imprenditrice e proprietaria di una ormai famosa linea di prodotti per la skincare (The Outset), è pronta a presentare il suo debutto alla regia a Cannes 78, Eleanor the Great, mentre sarà la co-protagonista questa estate di Jurassic World – La rinascita, prossimo capitolo del franchise.

Scarlett Johansson ha indossato per la prima volta il costume di Vedova Nera in Iron Man 2 del 2010, per poi diventare un pilastro dell’MCU con apparizioni in The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e infine Black Widow.

Parlando con Vanity Fair del possibile ritorno nel MCU per Avengers: Doomsday, l’attrice ha ribadito quanto detto in precedenza, chiarendo che il suo periodo nei panni di Vedova Nera si è concluso con l’avventura in solitaria ambientata tra Civil War e Infinity War.

“Sarebbe molto difficile per me capire in che modo [tornare] avrebbe senso, per il personaggio che interpreto”, ha detto Johansson. “Mi mancano i miei amici e mi piacerebbe davvero stare con loro per sempre, ma ciò che funziona del personaggio è che la sua storia è completa. Non voglio interferire con questo. Anche per i fan, è importante per loro”.

Quindi, niente Vedova Nera in Avengers: Doomsday; anche con le Varianti Multiversali in gioco, sembra che l’addio di Natasha sia definitivo e che i riflettori si sposteranno invece su Yelena Belova di Florence Pugh.

In un’altra parte dell’intervista, Scarlett Johansson ha criticato l’Academy per non aver assegnato ad Avengers: Endgame una nomination come “Miglior Film” nel 2019. “Come è possibile che questo film non sia stato candidato all’Oscar?” ha detto riferendosi al film da record, premiato solo per i suoi effetti visivi alla mostra. “Era un film impossibile che non avrebbe dovuto funzionare, che invece funziona come film, ed è anche uno dei film di maggior successo di tutti i tempi.”

Sebbene ci sia la possibilità di vedere Scarlett Johansson fare un’apparizione a sorpresa in uno dei prossimi film di Avengers (Secret Wars potrebbe essere il più probabile dei due), sembra che abbia chiuso la porta all’idea di interpretare di nuovo Natasha.

Di seguito, possiamo vedere Scarlett Johansson in nuovi scatti direttamente dal set di Jurassic World – La rinascita.