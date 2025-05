Ballerina: Ana de Armas salta nel fuoco nel trailer finale

La Lionsgate ha pubblicato il trailer finale di Ballerina, che è senza dubbio il migliore finora, con Ana de Armas che finalmente si lancia nel fuoco e scatena la sua rabbia contro una vasta gamma di assassini, tra cui il leggendario John Wick (Keanu Reeves).

Nel film, interpreta Eve Macarro, una giovane donna addestrata nelle tradizioni assassine dei Ruska Roma. Tuttavia, quando scopre la verità dietro l’omicidio della sua famiglia, intraprende una missione da sola per vendicare i suoi cari caduti o morire nel tentativo.

Il cast di Ballerina

Oltre ad Ana de Armas (Knives Out; No Time to Die) nel ruolo principale e a Keanu Reeves (Matrix; John Wick) che riprende il suo ruolo iconico, il cast di supporto del film è composto da Anjelica Huston (La famiglia Addams; L’onore dei Prizzi), Gabriel Byrne (I soliti sospetti; Miller’s Crossing), il compianto Lance Reddick (John Wick; The Wire), Catalina Sandino Moreno (Maria Full of Grace; The Affair), Norman Reedus (The Walking Dead; Boondock Saints) e Ian McShane (Deadwood; John Wick).

Len Wiseman ha diretto lo spinoff, mentre Shay Hatten (John Wick 3 – Parabellum; Army of the Dead) ha scritto la sceneggiatura. Basil Iwanyk, Erica Lee e Chad Stahelski sono i produttori.

