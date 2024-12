Rapunzel avrà il suo film in live action dal regista di The Greatest Showman

Gli adattamenti live-action della Disney continueranno a essere prodotti. Deadline riporta che una nuova versione di Rapunzel è in fase di sviluppo presso lo studio. La società ha anche scelto un regista per la storia: Michael Gracey siederà dietro la macchina da presa per la storia di una principessa smarrita che alla fine ritrova la strada di casa. La Disney ha anche assunto Jennifer Kaityn Robinson per scrivere l’ultima bozza dell’adattamento. La sceneggiatrice ha già collaborato con lo studio durante lo sviluppo di Thor: Love and Thunder, l’ultimo sequel che ha permesso a Chris Hemsworth di tornare nei panni del potente personaggio Marvel.

Michael Gracey ha già esperienza nella regia di musical visivamente attraenti. Il debutto del regista è stato The Greatest Showman, la storia interpretata da Hugh Jackman e Rebecca Ferguson che ha sbancato i botteghini qualche anno fa. Con 459 milioni di dollari di vendite globali e recensioni positive, The Greatest Showman potrebbe essere stato sufficiente per convincere la Disney a trovare un regista per Rapunzel. Non è stata fissata una data di uscita per la nuova versione della fiaba. Nel frattempo, la Disney rilascerà dei blockbuster molto attesi, come Zootopia 2 e Fantastic Four: First Steps.

La versione animata di Rapunzel è stata diretta da Nathan Greno e Byron Howard. Il musical seguiva Rapunzel (Mandy Moore) mentre incrociava Flynn Rider (Zachary Levi), un ladro che cercava una delle corone del palazzo. Il film ha subito stabilito che Raperonzolo era in realtà una principessa perduta che era stata rapita da una strega nota come Madre Gothel (Donna Murphy). Tangled è stato accolto positivamente dal pubblico di tutto il mondo e ha guadagnato 592 milioni di dollari al botteghino mondiale.

L’avventura live-action della Disney continua

L’annuncio di una versione live-action di Tangled non dovrebbe essere una sorpresa. La Disney sta per distribuire Mufasa: Il Re Leone nei cinema. Il prequel è stato prodotto dopo che il precedente capitolo de Il Re Leone ha guadagnato più di un miliardo di dollari al botteghino mondiale, dimostrando che agli spettatori piace vedere i loro classici preferiti tornare in vita in un modo completamente diverso.

La Disney sta anche lavorando a un’iterazione live-action di Oceania. Dwayne Johnson riprenderà il suo ruolo di Maui nel blockbuster che dovrebbe arrivare sul grande schermo il 10 luglio 2026. Il tempo ci dirà quando lo studio sarà pronto a permettere al pubblico di rivedere Rapunzel. La Disney non ha ancora fissato una data di uscita per la nuova versione di Rapunzel.