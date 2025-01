Charlie Cox rivela quale personaggio DCU vorrebbe interpretare per James Gunn

Charlie Cox ha interpretato per la prima volta Daredevil nel 2015, quando è stato al centro della scena nella serie TV di Netflix. Sembrava che il suo periodo come personaggio fosse finito qualche anno dopo, quando il lancio di Disney+ ha portato lo streamer rivale a cancellare quegli show Marvel Television, ma da allora gli è stato chiesto di indossare di nuovo i panni dei Marvel Studios.

Dopo i ruoli cameo in Spider-Man: No Way Home, She-Hulk: Attorney at Law ed Echo, Cox tornerà nei panni di Matt Murdock per almeno due stagioni di Daredevil: Rinascita (e sembra anche per Avengers: Doomsday).

Powered by

Se Cox non fosse stato arruolato per rimanere parte del MCU, allora avrebbe potuto benissimo fare il salto verso i DC Studios e la DCU di James Gunn. Parlando a un panel di Daredevil: Rinascita al recente evento FAN EXPO San Francisco 2024, l’attore ha detto che sarebbe stato disponibile a interpretare il Joker.

Charlie Cox vorrebbe essere Joker per James Gunn

“Non lo avrei accettato visti gli attori che lo hanno interpretato in passato perché sono così brillanti, ma pensavo che il Joker sarebbe molto divertente”, ha rivelato Cox. “Se potessi trovare un modo per fare qualcosa. Sai, intendo, Heath Ledger per me ha centrato quella parte ovviamente. Se potessi trovare una nuova interpretazione in qualche modo sarebbe fantastico”.

È difficile immaginare Cox come il Principe Clown del Crimine, in particolare quando ormai è diventato così sinonimo di Daredevil. Tuttavia, la prospettiva di interpretare il folle cattivo di Batman ha un certo fascino e sarebbe interessante vedere cosa potrebbe fare con il ruolo.

Il Joker è un lavoro da sogno per molti attori e la star di Eternals Barry Keoghan è l’ultimo attore in ordine di tempo ad essere stato scelto per il ruolo del cattivo da Matt Reeves in The Batman del 2022. Non c’è niente che dica che Cox non possa affrontare un personaggio DC contemporaneamente a quello MCU, ovviamente, ma probabilmente sarà incredibilmente impegnato nei prossimi anni a spaccare tutto nel ruolo di Matty/Daredevil.